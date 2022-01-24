«Краматорск» в серии буллитов вырвал победу у «Мариуполя»

Краматорчане выиграли у всех пяти команд Суперлиги подряд

Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 24 января, в рамках 15-го тура хоккейной Суперлиги Париматч «Краматорск» сыграл с «Мариуполем».

В первом периоде команды присматривались к друг другу и обменивались моментами. «Краматорск» атаковал ворота Алексея Трифонова, стараясь открыть счет в матче и Александр Фирсов достиг цели, выведя команду вперед. На перерыв краматорчане ушли с минимальным преимуществом.

Во втором периоде «Мариуполь» начал действовать активнее, создавая моменты у ворот Виталия Труса и атакуя соперника, но им так и удалось сравнять счет. «Краматорск» оставил преимущество за собой.

В завершающей двадцатиминутке «Мариуполь» не сбавлял напор, но и «Краматорск» заставлял вступать в игру вратаря «стальных чаек». Тем не менее, подопечные Сергея Витера сломили напор соперника и сравняли счет – Вадим Мазур направил шайбу в верхнюю девятку ворот. До конца периода командам не удалось определить лидера, переведя матч в оветайм.

В дополнительной пятиминутке обе команды создавали хорошие моменты, но вратари держали ворота на замке. Итог матча определился в серии буллитов, где решающий буллит исполнил Андрей Жвачкин.

«Краматорск» – «Мариуполь» 2:1 ПБ (1:0; 0:0; 0:1; 0:0; 1:0)

Шайбы:

1:0 Фирсов (Середницкий), 19:38;

1:1 Мазур (Янишевский, Коваленко), 54:30;

Жвачкин – решающий буллит

«Краматорск»: Трус (Кучер); Ваулин - Бердникс, Мальцев - Кругляков, Афанасьев (А) - Фирсов, Суховольский; Кобыльник - Семочкин - Жвачкин (А), Тимченко - Сергиевский - Градович, Дуюн - Калинычев - Целогородцев, Середницкий - Сирченко - Бабрусев.

«Мариуполь»: Трифонов (Дуве); Алексеев - Тунхузин, Декало - Лысенко, Олендаренко - Кудряшов, Филимонов; Милехин - Бойко - Щербатов (А), Коваленко - Твердохлебов - Костиков, Чердак (А) - Янишевский - Тютченко, Зуев - Мазур (К) - Ружников.