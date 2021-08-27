Еще один рубеж: чего ждать от Открытого Кубка Донбасса-2021
«Краматорск» всухую обыграл «Мариуполь» в стартовом матче Открытого Кубка Донбасса
Домашняя площадка помогла одержать уверенную победу
фото - ХК "Донбасс"
Юбилейный турнир Открытый Кубок Донбасса-2021 начался встрече хозяев площадки «Краматорска» и «Мариуполя».
В 1-м периоде командам не удалось поразить ворота соперников. Во второй 20-минутке «Краматорск» отличился дважды, по шайбе забросили Игорь Калиничев и Сергей Гриценко.
Артем Градович, реализовав штрафной бросок, увеличив преимущество хозяев в 3-м периоде.
Открытый Кубок Донбасса-2021. 1 тур:
«Краматорск» – «Мариуполь» 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
1:0 – Калиничев (Целогородцев) – 29:31;
2:0 – Гриценко (Жвачкин, Мальцев) – 32:08;
3:0 – Градович – ШБ – 48:38
Превью Открытый Кубок Донбасса-2021.
Трансляции матчей смотрите на XSPORT и XSPORT+.