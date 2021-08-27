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«Краматорск» всухую обыграл «Мариуполь» в стартовом матче Открытого Кубка Донбасса

Домашняя площадка помогла одержать уверенную победу
Хоккей УХЛ
17:44
«Краматорск» всухую обыграл «Мариуполь» в стартовом матче Открытого Кубка Донбасса
фото - ХК "Донбасс"

Юбилейный турнир Открытый Кубок Донбасса-2021 начался встрече хозяев площадки «Краматорска» и «Мариуполя».

В 1-м периоде командам не удалось поразить ворота соперников. Во второй 20-минутке «Краматорск» отличился дважды, по шайбе забросили Игорь Калиничев и Сергей Гриценко.

Артем Градович, реализовав штрафной бросок, увеличив преимущество хозяев в 3-м периоде.

Открытый Кубок Донбасса-2021. 1 тур:

«Краматорск» – «Мариуполь» 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

1:0 – Калиничев (Целогородцев) – 29:31;

2:0 – Гриценко (Жвачкин, Мальцев) – 32:08;

3:0 – Градович – ШБ – 48:38

Превью Открытый Кубок Донбасса-2021.

Трансляции матчей смотрите на XSPORT и XSPORT+.

Антон Кривенко
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Теги

ХК Краматорск ХК Мариуполь

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