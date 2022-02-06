«Краматорск» выиграл третий матч кряду

Краматорчане забросили «Белому Барсу» четыре безответных шайбы

Фото: Суперлига

В рамках 19-го тура хоккейной Суперлиги Париматч «Белый Барс» принимал «Краматорск».



На второй минуте первого периода Егор Семенов не смог реализовать штрафной бросок, а вот «Краматорск» сполна воспользовался своим шансом, реализовав первое же большинство в матче – счет в поединке открыл Денис Бердникс. На первый перерыв команды ушли с минимальным преимуществом гостей.

Во второй двадцатиминутке белоцерковцы взяли игру под свой контроль и старались играть первым номером –статистика бросков во втором периоде составила 14:9 в пользу команды Константина Буценко. Однако, уверенная игра голкиперов не позволила командам изменить счет на табло.

На старте третьего отрезка встречи «Краматорск» снова реализовал большинство – преимущество своего клуба удвоил Илья Барусев. А спустя 6 минут еще один защитник Глеб Мальцев утвердил лидерство гостей. Результативную точку в матче поставил Игорь Калинычев, который помог своей команде завершить поединок «сухой» победой со счетом 4:0.

«Краматорск» с 26-ю очками в 19-и турах занимает вторую строчку в турнирной таблице Суперлиги, уступая 6 пунктов лидеру «Донбассу».

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Белый Барс» – «Краматорск» 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Шайбы:

0:1 Бердникс (Жвачкин, Семочкин, больш.), 12:35;

0:2 Бабрусев (Сергиевский, больш.), 41:52;

0:3 Мальцев (Семочкин), 46:01;

0:4 Калинычев (меньш.), 59:22.

«Белый Барс»: Квасенко (Полгородник); Зинченко - Говорушко, Куцевич (К) - Грицюк, Собко - Лесников; Микитюк - Никоноров - Удовиченко, Попережай - Семёнов - Геворкян, Брага - Качан (А) - Маландин, - Курах.

«Краматорск»: Трус (Кучер); Ваулин - Бердникс, Бабрусев - Мальцев, Афанасьев (А) - Фирсов, Кругляков - Сирченко; Столяренко (К) - Сёмочкин - Жвачкин (А), Градович - Сергиевский - Середницкий, Целогородцев - Афанасьев - Тимченко, Дуюн - Калинычев - Кобыльник.