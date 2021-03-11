«Кременчуг» на выезде разгромил «Белый Барс» и обошел «Сокол» в турнирной таблице

УХЛ, регулярный чемпионат:

«Белый Барс» - «Кременчуг» 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)

0:1 Савицкий (Гриценко, Толстушко), 02:11;

0:2 Орлов (Александров, Толстушко), 04:35;

0:3 Толстушко (Орлов, Смирнов), 13:19;

0:4 Орлов (Смирнов, Созонов), 45:01;

0:5 Ворона (Денискин, Киселев), 54:17;

Вратари: Полгородник (Бесхлебный – с 04:35) – Новицкий.

В рамках 41-го тура регулярного чемпионта УХЛ «Белый Барс» принимал «Кременчуг».

Гости в доминирующей манере выиграли первый период 3:0, практически не позволив сопернику ничего создать у своих ворот. Отметим, что после двух быстрых голов Константин Буценко снял с игры вратаря Василия Полгородника, заменив его на Андрея Бесхлебного.

Второй период также проходил под диктовку гостей, но в этой 20-минутке Бесхлебный отыграл уверенно, а «Кременчуг» отдал концовку периода, заработав три удаления подряд.

В заключительной трети игры гости отличились еще дважды, доведя дело до разгрома. При этом Вячеслав Новицкий оформил шатаут. Серия поражений «Белого Барса» увеличилась до четырех матчей подряд, а «Кременчуг» в турнирной таблице опередил «Сокол» в борьбе за второе место.