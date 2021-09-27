«Обидно и непростительно». Хоккейный мир негодует по поводу расистского поступка Денискина
«Кременчуг» наказал Денискина за акт расизма в отношении игрока «Донбасса»
Форвард получил осуждение и взыскание
Андрей Денискин / Фото: Кременчуг
ХК «Кременчуг» на официальном сайте прокомментировал инцидент с расистским скандалом, в который вляпался форвард Андрей Денискин.
«ХК «Кременчуг» резко отрицает и осуждает все формы расовой дискриминации. Кременчугский хоккейный клуб провел общекомандный сбор, где осудил поступок Андрея Денискина и наказал дисциплинарным взысканием нападающего».
Напомним, во время матча УХЛ с «Донбассом» Денискин имитировал поедание банана в сторону темнокожего игрока дончан Джейлена Смерека.
В ФХУ пообещали рассмотреть данную ситуацию на заседании Дисциплинарного комитета.
Денискин после широкой огласки инцидента публично извинился перед Смереком.