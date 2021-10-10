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«Кременчуг» обыграл «Рулав Одд» и поднялся на второе место в турнирной таблице

«Горожане» выиграли пятый матч в сезоне
Хоккей УХЛ
10 октября 17:30
«Кременчуг» обыграл «Рулав Одд» и поднялся на второе место в турнирной таблице
Фото: hckremenchuk.com.ua

Сегодня, 10 октября, в Харькове в рамках восьмого тура Украинской хоккейной лиги сошлись «Рулав Одд» и «Кременчуг».

В первом периоде счет открыли гости, реализовав большинство на первой минуте матча - шайбу в ворота Олега Петрова забросил Всеволод Толстушко. Удалось «горожанам» удвоить преимущество голом Артема Дубинина. «Рулав Одд» наносил ответные атаки, но шайба не шла в ворота. До конца периода «викинги» наседали на «Кременчуг», но так и не распечатали ворота Михаила Боярчука.

Во втором периоде «Рулав Одд» активно действовал в атаке, стараясь прошить Михаила Боярчука. Но «Кременчуг» завладел шайбой и Тимофей Савицкий один на один обыграл Олега Петрова - 0:3. Только после третьего пропущенного года харьковчане сократили отставание - ворота «Кременчуга» распечатал Кирилл Бондаренко. Точку во втором периоде поставили «горожане» - четвертую шайбу команды забросил Иван Савченко.

«Кременчуг» продолжал наседать на ворота харьковчан и в третьем периоде, но «викинги» не давали сбросить себя со счетов. На последней минуте Артем Лесников забросил шайбу. Матч завершился со счетом 2:4.

«Рулав Одд» - «Кременчуг» 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)

Шайбы:

0:1 – 1:00 Толстушко (Грицких, Гриценко),

0:2 – 05:14 Дубинин (Грицких),

0:3 – 30:55 Савицкий (Сеник),

1:3 – 34:54 Бондаренко (Луговой, Егоров),

1:4 – 39:28 Савченко (Коробов, Дубинин),

2:4 – 59:21 Лесников (Пугачев, Басков)

«Рулав Одд»: Петров (Шевчук); Лесников - Пугачёв (А), Александров - Жигалов, Желудков - Канаплин, Шамардин - Мельников; Басков - Лапков - Егоров, Бондаренко - Сурсов (А) - Кича, Луговой - Секирко (К) - Абаджян, Сиротенко - Пойманов - Фроленко.

«Кременчуг»: Боярчук (Гордюшин); Яковлев - Богачонок, Ворона - Кошелев, Горлушко - Серанов, - ; Коробов - Дубинин - Савченко, Толстушко - Савицкий - Сибилевич, Гриценко - Грицких - Никулин, Хришпенц - Сеник - Скуматов.

Таким образом, «Кременчуг» поднялся на второе место в турнирной таблице.
Рене Тер Велде
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ХК Кременчуг Рулав Одд

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