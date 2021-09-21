«Кременчуг» уверенно обыграл «Краматорск»
«Кременчуг» разгромил «Рулав Одд» в первом очном матче команд в УХЛ
«Викинги» сопротивлялись лишь в первом периоде
«Кременчуг» – «Руллав Одд» / Фото - УХЛВ Кременчуге завершился матч 2-го тура чемпионата УХЛ, где местный одноименный клуб принимали новичка регулярки – «Рулав Одд».
Первый период прошел в голевой «засухе». Но уже на 30-й минуте счет удалось открыть хозяевам льда. Алексей Ворона подставил клюшку под бросок Александра Яковлева. До второго перерыва в воротах Олега Петрова также успели отличиться Андрей Денискин и Александр Яковлев.
В третьей 20-минутке «Кременчуг» продолжил отличаться в воротах гостей – по шайбе забросили Дмитрий Созонов, Владислав Грицких и тот же Ворона. За 2 минуты до конца встречи шайбу престижа забросил форвард «Рулав Одд» Филипп Лапков.
УХЛ. Регулярный чемпионат
«Кременчуг» – «Руллав Одд» (0:0; 3:0; 3:1)
Шайбы:
1:0 Ворона (Яковлев, Коробов), 29:29
2:0 Денискин (Коробов, Скуматов – больш.) 35:20
3:0 Яковлев (Богачонок, Скуматов – больш.), 37:47
4:0 Созонов (Никулин, Кошелев), 41:14
5:0 Грицких (Ворона, Савицкий), 52:56
6:0 Ворона (Яковлев, Сибилевич), 55:41
6:1 Желудков (Басков, Ефимов), 58:10
Вратари: Боярчук (Гордюшин) – Петров (Шевчук)
«Кременчуг»: Боярчук (Гордюшин); Яковлев – Богачонок, Никулин – Толстушко, Созонов – Горлушко, Ворона – Савченко; Коробов – Скуматов – Денискин, Варава – Тимофеев – Сеник, Забавин – Савицкий – Гриценко, Грицких – Сибилевич – Кошелев.
«Рулав Одд»: Петров (Шевчук); Желудков – Пугачев (А), Жигалов – Канаплин, Наливайко – Мельников, Гузенко – Шамардин; Басков – Лапков – Ефимов, Бондаренко – Бандуркин – Кича, Абаджян – Секирко (К) – Сарапульцев, Олейник – Пойманов – Сиротенко.
Свой следующий матч «Кременчуг» проведет 24 сентября против «Мариуполя». Начало трансляции в 18.30 на телеканале XSPORT+, а «Рулав Одд» 25 сентября сыграет с «Белым Барсом». Начало – в 13.30. Трансляция будет доступна на сайте XSPORT.ua.
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