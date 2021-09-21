Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУсика уже достали вопросами о его размере перед боем с Джошуа, но он нашел универсальный ответ на них

«Кременчуг» разгромил «Рулав Одд» в первом очном матче команд в УХЛ

«Викинги» сопротивлялись лишь в первом периоде
Хоккей УХЛ
21:12
«Кременчуг» разгромил «Рулав Одд» в первом очном матче команд в УХЛ
«Кременчуг» – «Руллав Одд» / Фото - УХЛ
В Кременчуге завершился матч 2-го тура чемпионата УХЛ, где местный одноименный клуб принимали новичка регулярки – «Рулав Одд».

Первый период прошел в голевой «засухе». Но уже на 30-й минуте счет удалось открыть хозяевам льда. Алексей Ворона подставил клюшку под бросок Александра Яковлева. До второго перерыва в воротах Олега Петрова также успели отличиться Андрей Денискин и Александр Яковлев.

В третьей 20-минутке «Кременчуг» продолжил отличаться в воротах гостей – по шайбе забросили Дмитрий Созонов, Владислав Грицких и тот же Ворона. За 2 минуты до конца встречи шайбу престижа забросил форвард «Рулав Одд» Филипп Лапков.
УХЛ. Регулярный чемпионат

«Кременчуг» – «Руллав Одд» (0:0; 3:0; 3:1)

Шайбы: 

1:0 Ворона (Яковлев, Коробов), 29:29

2:0 Денискин (Коробов, Скуматов – больш.) 35:20

3:0 Яковлев (Богачонок, Скуматов – больш.), 37:47

4:0 Созонов (Никулин, Кошелев), 41:14

5:0 Грицких (Ворона, Савицкий), 52:56

6:0 Ворона (Яковлев, Сибилевич), 55:41

6:1 Желудков (Басков, Ефимов), 58:10

Вратари: Боярчук (Гордюшин) – Петров (Шевчук)

«Кременчуг»: Боярчук (Гордюшин); Яковлев – Богачонок, Никулин – Толстушко, Созонов – Горлушко, Ворона – Савченко; Коробов – Скуматов – Денискин, Варава – Тимофеев – Сеник, Забавин – Савицкий – Гриценко, Грицких – Сибилевич – Кошелев.

«Рулав Одд»: Петров (Шевчук); Желудков – Пугачев (А), Жигалов – Канаплин, Наливайко – Мельников, Гузенко – Шамардин; Басков – Лапков – Ефимов, Бондаренко – Бандуркин – Кича, Абаджян – Секирко (К) – Сарапульцев, Олейник – Пойманов – Сиротенко.
Свой следующий матч «Кременчуг» проведет 24 сентября против «Мариуполя». Начало трансляции в 18.30 на телеканале XSPORT+, а «Рулав Одд» 25 сентября сыграет с «Белым Барсом». Начало – в 13.30. Трансляция будет доступна на сайте XSPORT.ua.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ХК Кременчуг Рулав Одд

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Рулав Одд» в гостях разгромил «Днепр»
«Рулав Одд» в гостях разгромил «Днепр»
Хоккей УХЛ
19 сентября 19:27
Тимченко: «На тренировках отрабатываем одно, а на играх ребята это не выполняли»
Тимченко: «На тренировках отрабатываем одно, а на играх ребята это не выполняли»
Хоккей УХЛ
19 сентября 18:36
«Кременчуг» уверенно обыграл «Краматорск»
«Кременчуг» уверенно обыграл «Краматорск»
Хоккей УХЛ
19 сентября 16:42
Перестроившиеся «Краматорск» и «Мариуполь», вечно молодой «Белый Барс» и дерзкий новичок. Превью сезона УХЛ. Часть 2
Превью
Перестроившиеся «Краматорск» и «Мариуполь», вечно молодой «Белый Барс» и дерзкий новичок. Превью сезона УХЛ. Часть 2
Хоккей УХЛ
18 сентября 11:52
Вице-президент «Сокола»: «Чемпионат обещает быть очень интересным»
Вице-президент «Сокола»: «Чемпионат обещает быть очень интересным»
Хоккей УХЛ
17 сентября 15:15
Петров, Бондаренко, Кича и Басков – заявка клуба-новичка УХЛ «Рулав Одд»
Петров, Бондаренко, Кича и Басков – заявка клуба-новичка УХЛ «Рулав Одд»
Хоккей УХЛ
15 сентября 18:38

Новости: Хоккей

«Кременчуг» разгромил «Рулав Одд» в первом очном матче команд в УХЛ
«Кременчуг» разгромил «Рулав Одд» в первом очном матче команд в УХЛ
УХЛ
21:12
Фазель: «С нашей стороны бумаги об участии НХЛ в Олимпиаде подписаны»
Фазель: «С нашей стороны бумаги об участии НХЛ в Олимпиаде подписаны»
НХЛ
20:07
Официально представлен логотип чемпионата мира-2023 по хоккею. Над ним уже успели поглумиться в сети
Официально представлен логотип чемпионата мира-2023 по хоккею. Над ним уже успели поглумиться в сети
Хоккей в мире
16:57
УХЛ. «Кременчуг» — «Рулав Одд». Видео трансляция
УХЛ. «Кременчуг» — «Рулав Одд». Видео трансляция
УХЛ
16:11
Украинец Чолач сыграл три матча за «Вегас» в лагере новичков. Это важно, но еще ничего не означает
Тема дня
Украинец Чолач сыграл три матча за «Вегас» в лагере новичков. Это важно, но еще ничего не означает
Украинцы в иностранных клубах
12:45
Континентальная Хоккейная Лига: последние интересные матчи
Континентальная Хоккейная Лига: последние интересные матчи Новости партнера
КХЛ
09:26
Витер: «Нужно реализовывать моменты. Были пустые ворота и не забивали»
Витер: «Нужно реализовывать моменты. Были пустые ворота и не забивали»
УХЛ
08:47
Шафаренко: «Нужно относиться к большинству ответственнее»
Шафаренко: «Нужно относиться к большинству ответственнее»
УХЛ
08:11
Буценко: «Уменьшилось количество легионеров, и нехватка украинцев сказалась на нашей команде»
Буценко: «Уменьшилось количество легионеров, и нехватка украинцев сказалась на нашей команде»
УХЛ
07:59
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
16:20
42
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости