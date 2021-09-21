«Кременчуг» разгромил «Рулав Одд» в первом очном матче команд в УХЛ

«Викинги» сопротивлялись лишь в первом периоде



«Кременчуг» – «Руллав Одд» / Фото - УХЛ

В Кременчуге завершился матч 2-го тура чемпионата УХЛ, где местный одноименный клуб принимали новичка регулярки – «Рулав Одд».Первый период прошел в голевой «засухе». Но уже на 30-й минуте счет удалось открыть хозяевам льда.подставил клюшку под бросок. До второго перерыва в воротахтакже успели отличитьсяВ третьей 20-минутке «Кременчуг» продолжил отличаться в воротах гостей – по шайбе забросилии тот же Ворона. За 2 минуты до конца встречи шайбу престижа забросил форвард «Рулав Одд»– «Руллав Одд» (0:0; 3:0; 3:1)1:0 Ворона (Яковлев, Коробов), 29:292:0 Денискин (Коробов, Скуматов – больш.) 35:203:0 Яковлев (Богачонок, Скуматов – больш.), 37:474:0 Созонов (Никулин, Кошелев), 41:145:0 Грицких (Ворона, Савицкий), 52:566:0 Ворона (Яковлев, Сибилевич), 55:416:1 Желудков (Басков, Ефимов), 58:10: Боярчук (Гордюшин) – Петров (Шевчук): Боярчук (Гордюшин); Яковлев – Богачонок, Никулин – Толстушко, Созонов – Горлушко, Ворона – Савченко; Коробов – Скуматов – Денискин, Варава – Тимофеев – Сеник, Забавин – Савицкий – Гриценко, Грицких – Сибилевич – Кошелев.: Петров (Шевчук); Желудков – Пугачев (А), Жигалов – Канаплин, Наливайко – Мельников, Гузенко – Шамардин; Басков – Лапков – Ефимов, Бондаренко – Бандуркин – Кича, Абаджян – Секирко (К) – Сарапульцев, Олейник – Пойманов – Сиротенко.Свой следующий матч «Кременчуг» проведет 24 сентября против «Мариуполя». Начало трансляции в 18.30 на телеканале XSPORT+, а «Рулав Одд» 25 сентября сыграет с «Белым Барсом». Начало – в 13.30. Трансляция будет доступна на сайте XSPORT.ua.