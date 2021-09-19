«Кременчуг» уверенно обыграл «Краматорск»

Ворона и Созонов оформили по дублю





Фото: УХЛ

В рамках регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги «Краматорск» дома проиграл «Кременчугу» со счетом 2:5.



Хозяева первые открыли счет после того как Андрей Жвачкин вынырнул за спинами защитников и распечатал ворота. В концовке периода Алексей Ворона восстановил паритет.

Во втором периоде Дмитрий Сазонов броском в касание вывел «Кременчуг» вперед. Затем Ворона оформил дубль после передачи из-за ворот от Тимофея Савицкого.

В начале третьего периода Сазонов оформил дубль. Но вскоре Валентин Сирченко из «Краматорска» сократил отставание, подставив клюшку после броска Павла Тарана. В концовке матча хозяева сняли вратаря, и Александр Коробов забивал уже в пустые ворота.

УХЛ. Регулярный чемпионат

«Краматорск» – «Кременчуг» 2:5 (1:1; 0:2; 0:2)

Шайбы:

1:0 Жвачкин (Середницкий, Геворкян), 05:25.

1:1 Ворона (Никулин), 17:08

1:2 Созонов (Кошелев), 28:01

1:3 Ворона (Савицкий), 34:50

1:4 Созонов (Кошелев), 41:51

2:4 Сирченко (Таран, Ковалёв - больш.), 46:45

2:5 Коробов (Денискин), 59:24

Вратари: Кучер (Макаренко) – Боярчук (Гордюшин)