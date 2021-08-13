«Кременчуг» в серии буллитов обыграл киевский «Сокол»

Завтра, 14 августа, команды сыграют еще один матч

Фото: УХЛ

В пятницу, 13 августа, «Кременчуг» и «Сокол», которые в минувшем сезоне боролись в полуфинале плей-офф, сыграли первый товарищеский поединок в рамках предсезонной подготовки.

На старте матча команды показали более летний и немного сумбурный хоккей. Клубы еще вкатывались и больше присматривались друг к другу, пытаясь словить на ошибке. Именно поэтому за стартовые 20 минут встречи болельщики так и не увидели заброшенных шайб, но стали свидетелями упорной и насыщенной борьбы. Стоит отметить, что в первом периоде «горожане» перебросали оппонентов из Киева со счетом 12:7, а киевляне так и не смогли воспользоваться численным преимуществом своей команды.

Активизировались команды уже во второй двадцатиминутке, обрушив на ворота противников шквал опасных атак. Однако, достаточно хорошо в воротах себя проявили новички клубов - Боярчук у «Кременчуга» и Оганджанян у «Сокола». Тем не менее, эмоции, которые стали еще острее под конец периода дали свои плоды и «Кременчуг» открыл счет - шайбу на свой счет под завесу периода записал защитник Григорян. К тому же, сохранилась и тенденция по броскам - «горожане» перебросали киевского оппонента со счетом 21:13.

На старте третьего периода «Сокол» показал, что не готов опускать руки - Павленко после точного пасса от Кузьменко сравнял цифры на табло и заставил команды начинать сначала. Однако, до конца основного времени ни один из клубов так и не смог выйти вперед, а после окончания безголевого овертайма для определения победителя была проведена серия буллитов.

В буллитной серии со счетом 2:1 победу добыл «Кременчуг».

«Кременчуг» - «Сокол» 2:1 ПБ (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Григорян (Алексюк), 47:28;

1:1 Павленко (Кузьменко) 40:24;

«Кременчуг»: Боярчук (Сушак); Яковлев - Богачонок, Хришнинц-Кудин, Алексюк-Григорян, Бабрусев-Горлушко; Сеник-Дубинин-Коробов, Созонов-Никулин-Басков, Ахметов-Каштанов-Денискин, Серанов-Киселев-Тютченко.

«Сокол»: Оганджанян (Кубрицкий); Логач-Никитин, Сысак-Ратушный, Сушков-Платонов; Гончаренко-Симчук-Коржилецкий, Елисеенко - Панченко-Михнов, Рубан-Кузьменко-Павленко, Андрющенко-Смирнов-Нименко.

Отметим, что 14 августа команды сыграют еще один матч - начало в 12:00.