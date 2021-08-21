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«Кременчуг» второй раз за два дня обыграл «Краматорск»

Клубы УХЛ продолжают подготовку к новому сезону
Хоккей УХЛ
12:30
«Кременчуг» второй раз за два дня обыграл «Краматорск»
Фото: УХЛ
Сегодня, 21 августа, «Краматорск» и «Кременчуг» сыграли второй товарищеский поединок в рамках подготовки к новому сезону. Напомним, что в первой встрече победа со счетом 3:2 досталась команде из Кременчуга.
Первый период команды начали относительно спокойно, все еще присматриваясь друг к другу. Однако, это не помешало кременчужанам отличиться первыми во второй раз подряд - Денискин протолкнул шайбу точно между щитков Кучера. Хозяева площадки тоже не пасли задних и еще до конца периода организовали гол - в большинстве в воротах Гордюшина отличился Ковалев.
Во втором периоде команды немного сбавили темп игры, что сказалось и на опасных моментах, и на заброшенных шайбах. И даже когда у команд были шансы увеличивать счет на табло, отлично отрабатывали голкиперы.
Более успешно третью двадцатиминутку начал «Краматорск» - Морев реализовал численное преимущество своей команды. Однако, за 4 минуты до конца основного времени Басков сравнял цифры на табло, а затем Денискин снова вывел свою команду вперед.
На последних минутах матча Олег Тимченко заменил голкипера на шестого полевого игрока, но забить краматорчанам так и не удалось. А вот «Кременчуг» сполна воспользовался пустыми воротами оппонента и забросил четвертую шайбу - точку в матче поставил Басков.
«Краматорск» - «Кременчуг» 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)

Шайбы:
0:1 Денискин;
1:1 Ковалев (больш.);
2:1 Морев (больш.);
2:2 Басков;
2:3 Денискин;
2:4 Басков.

«Краматорск»: Кучер (Макаренко); Афанасьев, Таран, Кудин, Мальцев, Ваулин, Декало, Морев, Сирченко, Панков; Гриценко, Говорушко, семенов, Геворкян, Кобыльник, Жвачкин, Калиничев, Столяренко, Градович, Середничкий, Целогородцев, Ковалев. 

«Кременчуг»: Горелов (Гордюшин); Григорян, Богачонок, Хришпенц, Яковлев, Грицких, Толстушко, Горлушко, Алексюк; Коробов, Дубинин, Денискин, Савицкий, Никулинн, Басков, Станко, Созонов, Савченко, Гриценко, Сибилевич, Варава.
Рене Тер Велде
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ХК Кременчуг ХК Краматорск

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