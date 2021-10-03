«Кременчуг» выиграл заочное соревнование у «Сокола», разгромив соперника с более крупным счетом

«Горожане» не оставили шансов «Белому Барсу»

Фото: пресс-служба Кременчуга

«Кременчуг» разгромил «Белый Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Описывать ход матча не имеет смысла, но, если вкратце: «горожане» громили соперников в первом и третьем периодах и лишь во втором почувствовали какое-то сопротивление от «Белого Барса».

Как итог – тотальное уничтожение со счетом 10:1 и победа в заочном соревновании с «Соколом», который в другом матче игрового дня разгромил «Днепр» (9:2).

Хет-три оформил форвард «Кременчуга» Павел Никулин.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Кременчуг» – «Белый Барс» 10:1 (5:0, 1:1, 4:0)

1:0 – 07:33 Созонов (Яковлев, Богаченок),

2:0 – 09:18 Серанов (Никулин, Тимофеев),

3:0 – Никулин (Савицкий, Серанов),

4:0 – 15:42 Забавин (Тимофеев, Серанов),

5:0 – 16:14 Гриценко (Сибилевич, Толстушко),

6:0 – 24:12 Никулин (Яковлев, Коробов),

6:1 – 35:37 Попережай (Бородай),

7:1 – 41:46 Толстушко (Ворона),

8:1 - 49:41 Богаченок (Яковлев),

9:1 – 51:32 Никулин (Серанов, Савицкий),

10:1 – 59:59 Толстушко.

«Кременчуг»: (Гордюшин); (Рыжов); Яковлев - Богачонок, Горлушко - Тимофеев, Глухов - Толстушко, Забавин - Грицких; Коробов - Скуматов - Сеник, Гриценко - Кошелев - Серанов, Никулин - Созонов - Ворона, Савченко - Савицкий - Сибилевич.

«Белый Барс»: Полгородник (Пастушенко); Гребеник (А) - Козловский, Собко - Грицюк, Будько - Дахновский, Бойко - Киселев; Попережай - Куцевич (К) - Бородай, Брага - Качан - Удовиченко, Койда - Трошкин - Тищенко, Собченко - Баглай - Фурсенко.

Турнирная таблица: