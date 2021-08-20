«Кременчуг» вырвал победу у «Краматорска» на последних минутах матча

В упорной борьбе горожанам удалось выйти вперед

Фото: УХЛ

Сегодня, 20 августа, товарищеский матч провели «Краматорск» и «Кременчуг». Напомним, что желто-черным удалось обыграть действующего чемпиона Украины (2:1 ПБ), а горожане были вынуждены уступить во втором матче «Соколу» (3:5).

Открыли счет в игре кременчужане, забросив шайбу на первой минуте матча - с передачи Коробова отличился Артем Дубинин. «Краматорск» зашевелился и начал создавать моменты для реализации, но оппонент действовал четче, что приводило лишь к опасным моментам у ворот хозяев. Во второй половине периода, играя в формате 4 на 4, кременчужане удвоили счет - мощным броском Всеволода Толстушко шайба отскочила от штанги и попала в ворота. Но хозяева не отдали бразды правления и забросили гол в раздевалку «Кременчугу» в исполнении Николая Столяренко.

Во втором периоде обе команды не хотели уступать, но все-таки больше свои владения пришлось отстаивать Кириллу Кучеру. «Краматорск» активно играл в зоне соперника во второй части периода. Сравнения счета хотели и болельщики, с трибун звучало настойчивое «Шайбу!». И команда выполнила просьбу, быстро разыграв шайбу на вбрасывании - Андрей Жвачкин точным броском прошил ворота Горелова. На перерыв команды ушли со счетом 2:2.

В третьем периоде команды пытались выйти вперед, но шайба не шла в ворота. До последних минут заключительной трети соперники не могли определить лидера, но на последней минуте Басков с передачи Созонова прошил Кучера. Победу одержал «Кременчуг» со счетом 3:2.

«Краматорск» - «Кременчуг» 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Шайбы:

0:1 - Дубинин (Коробов),

0:2 - Толстушко,

1:2 - Столяренко,

2:2 - Жвачкин,

2:3 - Басков (Созонов).