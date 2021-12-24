Кросби: «Очень жаль ребят из НХЛ, ведь шанса сыграть на Олимпиаде больше может и не быть»

Сидни Кросби / Фото: nhl.com

Двукратный олимпийский чемпион Сидни Кросби поделился мнением о запрете участия игрокам НХЛ на Олимпийских играх-2022. Слова форварда «Питтсбурга» приводит официальный сайт НХЛ:



Такие возможности и жизненный опыт довольно редки для спортсменов. Возможно, у вас будет всего один шанс. Будто счастливый билетик попал в ваше окно. Но если у вас не выйдет, то это прискорбно.