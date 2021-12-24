По стопам Гретцки, Кросби и Макдэвида. На МЧМ-2022 за сборную Канады сыграет 16-летний вундеркинд
Кросби: «Очень жаль ребят из НХЛ, ведь шанса сыграть на Олимпиаде больше может и не быть»
Канадец дважды удачно побывал на Играх
07:52
Сидни Кросби / Фото: nhl.com
Двукратный олимпийский чемпион Сидни Кросби поделился мнением о запрете участия игрокам НХЛ на Олимпийских играх-2022. Слова форварда «Питтсбурга» приводит официальный сайт НХЛ:
Тяжело все оценить, ведь мы рассчитывали, что получим шанс в этот раз. Я счастливчик, ведь мне удалось дважды сыграть на Олимпийских играх (победы с Канадой в 2010 и 2014 годах – XSPORT). Мне жаль ребят, которые лишились этой возможности. Это не то, что откладывается на следующий год или несколько месяцев усердного труда.
Такие возможности и жизненный опыт довольно редки для спортсменов. Возможно, у вас будет всего один шанс. Будто счастливый билетик попал в ваше окно. Но если у вас не выйдет, то это прискорбно.
Отметим, что Кросби был одним из трех игроков сборной Канады, которые вошли в заявку национальной команды на Игры в Пекине.
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