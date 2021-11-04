Кросби заразился коронавирусом COVID-19

Также заразился еще один игрок «Питтсбурга»

Сидни Кросби / Фото: NHL.com

Звезда «Питтсбурга» Сидни Кросби помещен в протокол НХЛ COVID-19, куда вносят заразившихся коронавирусом и тех, у кого есть симптомы вируса. Об этом сообщил сайт НХЛ.



У Кросби легкие симптомы, из-за которых форвард может вернуться в «Питтсбург» не раньше 13 ноября.

Также в протокол COVID-19 помещены хоккеисты «Питтсбурга» Брайан Дюмулен, Чад Рухведел и Маркус Петтерссон.

Напомним, ранее трехкратный обладатель Кубка Стэнли ушел с тренерского поста из-за дела о сексуальном насилии.