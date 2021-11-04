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19:30 Мариуполь - Белый Барс -:- Запланирован

Кросби заразился коронавирусом COVID-19

Также заразился еще один игрок «Питтсбурга»
Хоккей НХЛ
10:58
Кросби заразился коронавирусом COVID-19
Сидни Кросби / Фото: NHL.com

Звезда «Питтсбурга» Сидни Кросби помещен в протокол НХЛ COVID-19, куда вносят заразившихся коронавирусом и тех, у кого есть симптомы вируса. Об этом сообщил сайт НХЛ.

У Кросби легкие симптомы, из-за которых форвард может вернуться в «Питтсбург» не раньше 13 ноября.

Также в протокол COVID-19 помещены хоккеисты «Питтсбурга» Брайан Дюмулен, Чад Рухведел и Маркус Петтерссон.

Напомним, ранее трехкратный обладатель Кубка Стэнли ушел с тренерского поста из-за дела о сексуальном насилии.

Карен Агабекян
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