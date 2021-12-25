Кубок Шпенглера отменен шестой раз в истории

Турнир проводится в Давосе с 1923 года

Фото: GIAN EHRENZELLER

Розыгрыш Кубка Шпенглера-2021 отменен из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе турнира:

«Оргкомитет до самого конца боролся за проведение турнира в этом году. Были решены различные проблемы. Однако после того, как несколько игроков принимающего клуба «Давос» сдали положительные тесты на коронавирус незадолго до Рождества, организаторам турнира пришлось отменить турнир».

В этом году турнир должен был пройти с 26 по 31 декабря.

Кубок Шпенглера разыгрывается в Давосе, Швейцария, с 1923 года. С этого времени турнир не проводился только 5 раз – в 1939, 1940, 1949, 1956 и 2020 годах.

Традиционные участники Кубка Шпенглера – «Давос» и сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в Европе. Остальные клубы приглашаются организаторами.

Напомним, из-за новой волны коронавируса был приостановлен сезон в НХЛ.