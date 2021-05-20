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Кубок Стэнли. «Бостон» вышел вперед в серии с «Вашингтоном», «Каролина» второй раз обыграла «Нэшвилл»

«Эдмонтон» начал плей-офф с поражения от «Виннипега», «Колорадо» вновь выиграл у «Сент-Луиса»
Хоккей НХЛ
20 мая 08:18
Кубок Стэнли. «Бостон» вышел вперед в серии с «Вашингтоном», «Каролина» второй раз обыграла «Нэшвилл»
Радость игроков «Бостона» / Фото: twitter.com/NHLBruins

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд

«Бостон» – «Вашингтон» 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) Счет в серии – 2:1

Шайбы:

0:1 Овечкин (Манта), 28:21 ГБ

1:1 Холл (Миллер, Смит), 29:17

1:2 Дауд (Хэтэуэй), 38:15

2:2 Маршанд (Макэвой, Бержерон), 51:32 ГБ

3:2 Смит (), 85:48

Вратари: Раск  – Самсонов 

«Каролина» – «Нэшвилл» 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Счет в серии – 2:0

Шайбы:

1:0 Ахо (Хэмилтон, Свечников), 08:03

2:0 Ахо (Пеши), 59:08 ПВ

3:0 Фогеле (Фаст), 59:32

Вратари: Неделькович – Сарос 

«Эдмонтон» – «Виннипег» 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) Счет в серии – 0:1

Шайбы:

1:0 Пульюярви (Бэрри, Нурс) 28:24

1:1 Пулман (Уилер, Томпсон) 31:01

1:2 Тонинато (Стэнли, Томпсон) 49:14

1:3 Коннор (Шайфли, Пионк) 58:13

1:4 Уилер (Коннор, Шайфли) 58:45 ПВ

Вратари: Смит – Хеллибак

«Колорадо» – «Сент-Луис» 6:3 (2:0, 1:1, 3:2) Счет в серии – 2:0

Шайбы:

1:0 Донской (Кадри, Грейвс), 00:35

2:0 Маккиннон (Донской, Макар), 18:05 ГБ

3:0 Донской (Рантанен, Маккиннон), 23:14 ГБ

3:1 Блэйз (Крюг, Клиффорд), 36:17

3:2 Шенн (Крюг, Бозак), 50:07 ГБ

4:2 Маккиннон (Ландескуг, Тэйвс), 55:25

4:3 Хоффман (), 55:40

5:3 Саад (), 57:51 ПВ

6:3 Маккиннон (Рантанен), 59:48 ПВ

Вратари: Грубауэр – Биннингтон

Олег Шумейко-младший
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Теги

Кубок Стэнли Бостон Брюинс Каролина Харрикейнс Виннипег Джетс Эдмонтон Ойлерс Колорадо Эвеланш

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