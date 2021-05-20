Кубок Стэнли. «Бостон» вышел вперед в серии с «Вашингтоном», «Каролина» второй раз обыграла «Нэшвилл»
НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд
«Бостон» – «Вашингтон» 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) Счет в серии – 2:1
Шайбы:
0:1 Овечкин (Манта), 28:21 ГБ
1:1 Холл (Миллер, Смит), 29:17
1:2 Дауд (Хэтэуэй), 38:15
2:2 Маршанд (Макэвой, Бержерон), 51:32 ГБ
3:2 Смит (), 85:48
Вратари: Раск – Самсонов
«Каролина» – «Нэшвилл» 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Счет в серии – 2:0
Шайбы:
1:0 Ахо (Хэмилтон, Свечников), 08:03
2:0 Ахо (Пеши), 59:08 ПВ
3:0 Фогеле (Фаст), 59:32
Вратари: Неделькович – Сарос
«Эдмонтон» – «Виннипег» 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) Счет в серии – 0:1
Шайбы:
1:0 Пульюярви (Бэрри, Нурс) 28:24
1:1 Пулман (Уилер, Томпсон) 31:01
1:2 Тонинато (Стэнли, Томпсон) 49:14
1:3 Коннор (Шайфли, Пионк) 58:13
1:4 Уилер (Коннор, Шайфли) 58:45 ПВ
Вратари: Смит – Хеллибак
«Колорадо» – «Сент-Луис» 6:3 (2:0, 1:1, 3:2) Счет в серии – 2:0
Шайбы:
1:0 Донской (Кадри, Грейвс), 00:35
2:0 Маккиннон (Донской, Макар), 18:05 ГБ
3:0 Донской (Рантанен, Маккиннон), 23:14 ГБ
3:1 Блэйз (Крюг, Клиффорд), 36:17
3:2 Шенн (Крюг, Бозак), 50:07 ГБ
4:2 Маккиннон (Ландескуг, Тэйвс), 55:25
4:3 Хоффман (), 55:40
5:3 Саад (), 57:51 ПВ
6:3 Маккиннон (Рантанен), 59:48 ПВ
Вратари: Грубауэр – Биннингтон
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