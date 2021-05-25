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Кубок Стэнли. «Виннипег» дожал «Эдмонтон» и вышел в следующий раунд, «Айлендерс» вновь повел в серии с «Питтсбургом»

«Флорида» обыграла «Тампу» и сократила разрыв до одной победы
Хоккей НХЛ
09:33
Кубок Стэнли. «Виннипег» дожал «Эдмонтон» и вышел в следующий раунд, «Айлендерс» вновь повел в серии с «Питтсбургом»
«Виннипег» – «Эдмонтон» / Фото: twitter.com/nhljets

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд

«Питтсбург» – «Айлендерс» 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Счет в серии – 2:3

Шайбы:

1:0 Малкин (Летанг, Раст) 08:20 ГБ

1:1 Бовиллье (Бейли, Ледди) 19:05

2:1 Раст (Кросби, Летанг) 27:37

2:2 Эберле (Комаров, Пажо) 48:50

2:3 Бейли 80:51

Вратари: Джерри – Сорокин

«Флорида» – «Тампа-Бэй» 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) Счет в серии – 2:3

Шайбы:

0:1 Колтон (Коулман, Макдона) 00:53

1:1 Уигар (Юбердо, Беннетт) 26:19

2:1 Марчмент (Барков, Уигар) 36:55

3:1 Хёрнквист (Барков, Юбердо) 40:35 ГБ

4:1 Ватрано (Хёрнквист) 59:45 ПВ

Вратари: Найт – Василевский

«Монреаль» – «Торонто» 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) Счет в серии – 1:2

Шайбы:

0:1 Нюландер (Керфут), 27:18

1:1 Сузуки  (Перри, Татар), 33:56

1:2 Райлли (Марнер, Броди), 36:35

Вратари: Прайс – Кэмпбелл

«Вегас» – «Миннесота» 2:4 (1:3, 1:0, 0:1) Счет в серии – 3:2

Шайбы:

1:0 Стоун (Так, Холден) 08:14

1:1 Капризов (Цуккарелло) 09:06

1:2 Паризе (Бродин, Дамба) 11:59

1:3 Гринвей (Эддисон) 16:34

2:3 Мартинес (Пьетранджело, Стивенсон) 29:43 ГБ

2:4 Штурм 59:21 ПВ

Вратари: Флери – Тэлбот

«Виннипег» – «Эдмонтон» – 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) Счет в серии – 4:0

Шайбы:

1:0 Шайфли (Моррисси, Уилер), 06:16 ГБ

1:1 Макдэвид (Пулюярви, Драйзайтль), 07:33

2:1 Эпплетон (Лаури, Моррисси), 15:56

2:2 Нюджент-Хопкинс (Ларссон, Кэссиан), 23:44

2:3 Чейссон (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 36:37

3:3 Шайфли (Уилер, Коннор), 46:01

4:3 Коннор (Пионк), 106:52

Вратари: Хеллейбайк – Смит

Олег Шумейко-младший
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Теги

Виннипег Джетс Нью-Йорк Айлендерс Флорида Пантерс Миннесота Уайлд Торонто Мейпл Лифс Кубок Стэнли

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