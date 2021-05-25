Кубок Стэнли. «Виннипег» дожал «Эдмонтон» и вышел в следующий раунд, «Айлендерс» вновь повел в серии с «Питтсбургом»
НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд
«Питтсбург» – «Айлендерс» 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Счет в серии – 2:3
Шайбы:
1:0 Малкин (Летанг, Раст) 08:20 ГБ
1:1 Бовиллье (Бейли, Ледди) 19:05
2:1 Раст (Кросби, Летанг) 27:37
2:2 Эберле (Комаров, Пажо) 48:50
2:3 Бейли 80:51
Вратари: Джерри – Сорокин
«Флорида» – «Тампа-Бэй» 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) Счет в серии – 2:3
Шайбы:
0:1 Колтон (Коулман, Макдона) 00:53
1:1 Уигар (Юбердо, Беннетт) 26:19
2:1 Марчмент (Барков, Уигар) 36:55
3:1 Хёрнквист (Барков, Юбердо) 40:35 ГБ
4:1 Ватрано (Хёрнквист) 59:45 ПВ
Вратари: Найт – Василевский
«Монреаль» – «Торонто» 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) Счет в серии – 1:2
Шайбы:
0:1 Нюландер (Керфут), 27:18
1:1 Сузуки (Перри, Татар), 33:56
1:2 Райлли (Марнер, Броди), 36:35
Вратари: Прайс – Кэмпбелл
«Вегас» – «Миннесота» 2:4 (1:3, 1:0, 0:1) Счет в серии – 3:2
Шайбы:
1:0 Стоун (Так, Холден) 08:14
1:1 Капризов (Цуккарелло) 09:06
1:2 Паризе (Бродин, Дамба) 11:59
1:3 Гринвей (Эддисон) 16:34
2:3 Мартинес (Пьетранджело, Стивенсон) 29:43 ГБ
2:4 Штурм 59:21 ПВ
Вратари: Флери – Тэлбот
«Виннипег» – «Эдмонтон» – 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) Счет в серии – 4:0
Шайбы:
1:0 Шайфли (Моррисси, Уилер), 06:16 ГБ
1:1 Макдэвид (Пулюярви, Драйзайтль), 07:33
2:1 Эпплетон (Лаури, Моррисси), 15:56
2:2 Нюджент-Хопкинс (Ларссон, Кэссиан), 23:44
2:3 Чейссон (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 36:37
3:3 Шайфли (Уилер, Коннор), 46:01
4:3 Коннор (Пионк), 106:52
Вратари: Хеллейбайк – Смит
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