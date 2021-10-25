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Кубрицкий: «Самое обидное, что один матч, пару голов или ошибок, могут повлиять на результат соревнований»

Вратарь «Сокола» отметил, что киевляне выложились в последнем матче Континентального кубка, чтобы не стать последними
Хоккей Хоккей в Европе
18:43
Кубрицкий: «Самое обидное, что один матч, пару голов или ошибок, могут повлиять на результат соревнований»
Дмитрий Кубрицкий / Фото: УХЛ

Голкипер киевского «Сокола» Дмитрий Кубрицкий в интервью пресс-службе УХЛ высказался о выступлениях в Континентальном кубке.

О третьем матче в Континентальном кубке с эстонским «Тарту».

«Третий матч был для нас довольно странным. До этого мы следили за первой игрой дня между «Олимпом» и «Ференцварошем», так как для нас она была судьбоносной. Когда мы поняли, что в матче с «Тарту» от нас уже ничего не зависит, то выходили просто играть в свою игру.

Мы хотели показать, что мы команда хорошего уровня и не зря попали на Континентальный кубок. Мы не могли занять последнее место, поэтому вышли как на последний бой. Самое обидное на таких турнирах, что один матч, пару голов или ошибок, могут перевернуть ход всего и повлиять на результат соревнований. Так и получилось. Конечно, довольно обидно, что мы не вышли дальше».

О судьбоносном матче с «Олимпом».

«Олимп» – очень опытная команда. К тому же они подошли к матчу с нами более собрано и сконцентрировано. У нас же была какая-то раскачка и играть мы начали только после второго периода. Но уже было поздно. Плюс в концовке матча «Олимп» хорошо держал оборону».

Об изменениях в игре с «Ференцварошем».

«Я думаю, что мы вышли на игру более злыми, после поражения от «Олимпа». «Ференцварош» был фаворитом нашей группы, поэтому лишний раз настраиваться на команду такого уровня не нужно.

Лично я подходил к матчу с «Ференцварошем», как к самому важному на этом турнире. Я знал, что это очень хорошая команда, которая не один раз становилась чемпионом Венгрии. Я за ними долго наблюдал, когда играл в Венгрии. И даже тренировался с этой командой. Уже тогда, два года назад, было понятно, что это очень сильный европейский клуб».

Об оценке выступления «Сокола» в Континентальном кубке.

«Я считаю, что оценить его можно хорошо. Это бы первый европейский турнир «Сокола» после возрождения. Да, не хватило считанных миллиметров, считанных голов, считанных секунд. Но случилось, как случилось. Как говориться, везет сильнейшим.

В целом, я думаю, что сыграли мы хорошо и показали хорошую игру. Но, увы, такая вот цена одной неудачной игры».

О своем удачном выступлении на турнире.

«На эти матчи я выходил на адреналине и даже на каком-то кураже. Я понимал, что это очень престижные соревнования и поэтому пытался показывать свою лучшую игру, вытаскивать команду, там где это было необходимо. Я надеюсь, что у меня это вышло.

Последнюю игру я уже не беру в счет, так как она мало чего решала. Но несмотря на это, я все равно не сыграл свою игру. Тем более, после тяжелой игры с «Ференцварошем» было немного непривычно снова выходить на лед. Три матча за три дня – достаточно сложный график».

О том, поможет ли опыт в еврокубках «Соколу» в УХЛ.

«Я думаю, что для команды, для молодых парней, это колоссальный и очень ценный опыт. Вообще, в такой формат соревнований хоть раз в карьере, но стоит поиграть, чтобы быть ко всему готовым. В чемпионате УХЛ нам, конечно, поможет этот опыт. Тем более, тут, в Будапеште, мы еще больше сплотились».

Напомним, ранее мы объяснили, почему «Сокол» не смог продолжить борьбу в Континентальном кубке.

Карен Агабекян
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