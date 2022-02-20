СК «Сокол» уверенно разобрался с «Мариуполем»
Кулаки вместо клюшек! Как «Сокол» и «Мариуполь» выясняли отношения на льду
У хоккеистов обеих команд вскипели эмоции
22:00
Фото: hsl.com.ua
Сегодня, 20 февраля, в рамках 23-го тура хоккейной Суперлиги Париматч СК «Сокол» сыграл с «Мариуполем».
В первом периоде командам долго не удавалось открыть счет, упорная и силовая борьба привела к выплеску эмоций – нападающий СК «Сокол» Тигран Манукян и форвард «Мариуполя» Элиезер Щербатов выяснили отношения с помощью кулаков.
СК «Сокол» уверенно разобрался с «Мариуполем».
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