Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЖесть на боксе в Англии! Мать звезды «Манчестер Сити» избили неизвестные, а его самого назвали «голубым» и «ссыклом»
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 5
Развернуть Свернуть
Хоккей (3 события из 7) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Донбасс - Альтаир 10:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз 0:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингс 3:4 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (4 события из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Краматорск 2:1 Окончен
17:00 СК Сокол - Мариуполь 4:1 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз 3:6 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Лос-Анджелес Кингс 3:5 Окончен
Хоккей (5 событий из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Краматорск -:- Запланирован
19:30 Мариуполь - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Оттава Сенаторс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
03:00 Сан-Хосе Шаркс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
20:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
Сейчас в эфире
21:45
Проповедник с пулеметом. Фильм недели. Премьера
22:30
Бокс. Александр Поветкин - Андрей Руденко

Кулаки вместо клюшек! Как «Сокол» и «Мариуполь» выясняли отношения на льду

У хоккеистов обеих команд вскипели эмоции
Хоккей Хоккейная Суперлига
22:00
Кулаки вместо клюшек! Как «Сокол» и «Мариуполь» выясняли отношения на льду
Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 20 февраля, в рамках 23-го тура хоккейной Суперлиги Париматч СК «Сокол» сыграл с «Мариуполем».

В первом периоде командам долго не удавалось открыть счет, упорная и силовая борьба привела к выплеску эмоций – нападающий СК «Сокол» Тигран Манукян и форвард «Мариуполя» Элиезер Щербатов выяснили отношения с помощью кулаков.

СК «Сокол» уверенно разобрался с «Мариуполем».

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ХК Мариуполь СК Сокол

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Завораживающее выступление участницы Олимпиады! Шаботова показала невероятный номер на матче СК «Сокол»
Завораживающее выступление участницы Олимпиады! Шаботова показала невероятный номер на матче СК «Сокол»
Хоккей Хоккейная Суперлига
21:30
Витер: «Сегодня были слабы физически»
Витер: «Сегодня были слабы физически»
Хоккей Хоккейная Суперлига
20:30
Олег Микульчик: «Все хорошо сыграли, старались»
Олег Микульчик: «Все хорошо сыграли, старались»
Хоккей Хоккейная Суперлига
20:00
СК «Сокол» уверенно разобрался с «Мариуполем»
СК «Сокол» уверенно разобрался с «Мариуполем»
Хоккей Хоккейная Суперлига
19:20
Олимпийский праздник в Броварах! Шаботова и Гераскевич сделали вбрасывание на матче СК «Сокол» – «Мариуполь»
Олимпийский праздник в Броварах! Шаботова и Гераскевич сделали вбрасывание на матче СК «Сокол» – «Мариуполь»
Хоккей Хоккейная Суперлига
18:50
Суперлига. СК «Сокол» – «Мариуполь». Видео трансляция
Суперлига. СК «Сокол» – «Мариуполь». Видео трансляция
Хоккей Хоккейная Суперлига
07:53

Новости: Хоккей

В Словакии хотят дать гражданство тренеру, принесшего стране бронзу ОИ-2022
В Словакии хотят дать гражданство тренеру, принесшего стране бронзу ОИ-2022
Пекин-2022
22:28
Кулаки вместо клюшек! Как «Сокол» и «Мариуполь» выясняли отношения на льду
Кулаки вместо клюшек! Как «Сокол» и «Мариуполь» выясняли отношения на льду
Хоккейная Суперлига
22:00
«К сожалению, он слишком долго занимал пост главы IIHF». Фазеля обвинили в некомпетентности
«К сожалению, он слишком долго занимал пост главы IIHF». Фазеля обвинили в некомпетентности
Пекин-2022
21:39
Завораживающее выступление участницы Олимпиады! Шаботова показала невероятный номер на матче СК «Сокол»
Завораживающее выступление участницы Олимпиады! Шаботова показала невероятный номер на матче СК «Сокол»
Хоккейная Суперлига
21:30
Витер: «Сегодня были слабы физически»
Витер: «Сегодня были слабы физически»
Хоккейная Суперлига
20:30
Олег Микульчик: «Все хорошо сыграли, старались»
Олег Микульчик: «Все хорошо сыграли, старались»
Хоккейная Суперлига
20:00
СК «Сокол» уверенно разобрался с «Мариуполем»
СК «Сокол» уверенно разобрался с «Мариуполем»
Хоккейная Суперлига
19:20
Олимпийский праздник в Броварах! Шаботова и Гераскевич сделали вбрасывание на матче СК «Сокол» – «Мариуполь»
Олимпийский праздник в Броварах! Шаботова и Гераскевич сделали вбрасывание на матче СК «Сокол» – «Мариуполь»
Хоккейная Суперлига
18:50
Константин Буценко: «Сегодня проявили характер и желание победить»
Константин Буценко: «Сегодня проявили характер и желание победить»
Хоккейная Суперлига
17:10
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Все новости