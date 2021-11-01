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«Куньлунь» на выезде одолел «Нефтехимик», «Авангард» уступил «Ак Барсу»

«Сибирь» проиграла «Йокериту» и прервала свою самую длинную серию побед в сезоне
Хоккей КХЛ
1 ноября 22:25
«Куньлунь» на выезде одолел «Нефтехимик», «Авангард» уступил «Ак Барсу»
Фото: ak-bars.ru

«Нефтехимик» - «Куньлунь» - 3:5 (1:1, 2:1, 0:3) 

Шайбы забросили: 

1:0 Митякин (Клок, Хайруллин), 08:31, ГБ 

1:1 Ип (Фрэм, Вонг), 17:25 

2:1 Порядин (Попов, Митякин), 21:58, ГБ 

2:2 Абрамов (Верек, Локхарт), 25:11 

3:2 Попов (Хайруллин, Клок), 31:33, ГБ 

3:3 Фу (Ип, Спроул), 46:15, ГБ 

3:4 Ип (Локхарт, Верек), 47:40 

3:5 Абрамов (Верек), 53:55 

Вратари: Судницин - Смит 

«Ак Барс» - «Авангард» - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) 

Шайбы забросили: 

1:0 Кэмпфер (Зарипов, Галимов), 02:51, ГБ 

1:1 Покка (Шарипзянов, Найт), 47:29 

2:1 Тарасов (Петров, Уил), 50:20 

«Сибирь» - «Йокерит» - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) 

Шайбы забросили: 

0:1 Бьернинен (Аетила), 45:44 

0:2 Скленичка (Норман), 59:56, ПВ  

Вратари: Сятери - Ювонен 

«Трактор» - «Витязь» - 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) 

Шайбы забросили: 

1:0 Седлак (Тертышный, Абрамов), 12:21 

1:1 Смолин (Попов), 27:39 

1:2 Оямяки (Аалтонен), 36:55, ГБ 

2:2 Абрамов (Пулккинен, Седлак), 42:17, ГБ 

2:3 Одетт (Оямяки), 57:56 

2:4 Аалтонен (Оямяки), 59:43, ПВ  

Вратари: Вилл - Ежов

Рене Тер Велде
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