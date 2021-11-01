«Куньлунь» на выезде одолел «Нефтехимик», «Авангард» уступил «Ак Барсу»
«Нефтехимик» - «Куньлунь» - 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)
Шайбы забросили:
1:0 Митякин (Клок, Хайруллин), 08:31, ГБ
1:1 Ип (Фрэм, Вонг), 17:25
2:1 Порядин (Попов, Митякин), 21:58, ГБ
2:2 Абрамов (Верек, Локхарт), 25:11
3:2 Попов (Хайруллин, Клок), 31:33, ГБ
3:3 Фу (Ип, Спроул), 46:15, ГБ
3:4 Ип (Локхарт, Верек), 47:40
3:5 Абрамов (Верек), 53:55
Вратари: Судницин - Смит
«Ак Барс» - «Авангард» - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Шайбы забросили:
1:0 Кэмпфер (Зарипов, Галимов), 02:51, ГБ
1:1 Покка (Шарипзянов, Найт), 47:29
2:1 Тарасов (Петров, Уил), 50:20
«Сибирь» - «Йокерит» - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Шайбы забросили:
0:1 Бьернинен (Аетила), 45:44
0:2 Скленичка (Норман), 59:56, ПВ
Вратари: Сятери - Ювонен
«Трактор» - «Витязь» - 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Шайбы забросили:
1:0 Седлак (Тертышный, Абрамов), 12:21
1:1 Смолин (Попов), 27:39
1:2 Оямяки (Аалтонен), 36:55, ГБ
2:2 Абрамов (Пулккинен, Седлак), 42:17, ГБ
2:3 Одетт (Оямяки), 57:56
2:4 Аалтонен (Оямяки), 59:43, ПВ
Вратари: Вилл - Ежов
Комментарии 0