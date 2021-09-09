Куцевич возобновит карьеру в Украине

Хоккеист не выступал с осени 2020 года

Владислав Куцевич / фото - УХЛ

Украинский форвард Владислав Куцевич принял решение возобновить карьеру. Хоккеист новый сезон начнет в составе «Белого Барса». Об этом в интервью сообщил главный тренер белцерковского клуба Константин Буценко.

Впервые в белоцерковской команде Куцевич сыграл в сезоне 2013/14, тогда в 21 матче он набрал 3 (1+2) очка. Сезон 2017/18 форвард также провел в «Белом Барсе», сыграв в 37 матчах и набрав 61 (20+41) очко. В чемпионатах Украины Куцевич выступал в «Донбассе» и «Кривбассе» в сезонах 2015/16 и 2016/17 соответственно – 73 игры, 39 (14+25) очков. Кроме того, в активе нападающего матчи в МХЛ-Б (49 игр, 8+10 очков) и МХЛ (81 игра, 7+7 очков).

В 2011-2014 годах форвард призывался в ряды молодежной сборной Украины, сыграл на трех чемпионатах мира – 15 матчей, 10 (3+7) очков.

Сезон 2018/19 Куцевич начинал во второй дивизионе Словакии в «Поважской Бистрице» – 2 матча, 0 очков. Также форвард провел 7 матчей в третьем по силе словацком дивизионе, набрав 11 (4+7) очков. После выступлений в Словакии Куцевич снова вернулся в «Белый Барс», сыграв 79 матчей в сезонах 2018/19 и 2019/20 и набрав 64 (23+41) очка. После осеннего плей-офф в сезоне 2019/20 Куцевич поставил на паузу карьеру игрока.

Первым предсезонным турниром для «ББ» станет Kremenchuk Open Cup, где команде Буценко будут противостоять «Кременчуг», «Мариуполь» и «Сокол».