Латвия, Швейцария, Германия и Словакия назвали первые тройки, которые попадут в состав сборных на Олимпийские игры-2022
Федерации хоккея Швейцарии, Латвии, Германии и Словакии назвали первые тройки игроков, которые попадут в составы сборных своей страны на Олимпийские игры-2022 в Пекине.
Шейцария: защитник Роман Йоси («Нэшвилл»), форварды Нико Хишир («Нью-Джерси») и Тимо Майер («Сан-Хосе»).
Словакия: вратарь Ярослав Галак («Ванкувер»), защитники Андрей Секера («Даллас») и Эрик Чернак («Тампа-Бэй»).
Германия: вратарь Филипп Грубауэр («Сиэтл»), защитник Мориц Зайдер («Детройт») и нападающий Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).
Латвия: нападающие Рудолфс Балцерс («Сан-Хосе»), Земгус Гиргенсонс («Баффало»), защитник Кристиан Рубинс («Торонто Марлис»).
Ожидается, что итоговые составы сборных на Игры-2022 будут объявлены в начале января.
Хоккейный турнир в рамках Олимпиады пройдет с 9 по 20 февраля.
Напомним, сборная России также назвала первую тройку игроков.
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