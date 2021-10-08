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Латвия, Швейцария, Германия и Словакия назвали первые тройки, которые попадут в состав сборных на Олимпийские игры-2022

Итоговые составы сборных будут объявлены в начале января
Olympics Пекин-2022
8 октября 17:59
Латвия, Швейцария, Германия и Словакия назвали первые тройки, которые попадут в состав сборных на Олимпийские игры-2022
Роман Йоси / фото - Getty Images

Федерации хоккея Швейцарии, Латвии, Германии и Словакии назвали первые тройки игроков, которые попадут в составы сборных своей страны на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Шейцария: защитник Роман Йоси («Нэшвилл»), форварды Нико Хишир («Нью-Джерси») и Тимо Майер («Сан-Хосе»).

Словакия: вратарь Ярослав Галак («Ванкувер»), защитники Андрей Секера («Даллас») и Эрик Чернак («Тампа-Бэй»).

Германия: вратарь Филипп Грубауэр («Сиэтл»), защитник Мориц Зайдер («Детройт») и нападающий Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

Латвия: нападающие Рудолфс Балцерс («Сан-Хосе»), Земгус Гиргенсонс («Баффало»), защитник Кристиан Рубинс («Торонто Марлис»).

Ожидается, что итоговые составы сборных на Игры-2022 будут объявлены в начале января.

Хоккейный турнир в рамках Олимпиады пройдет с 9 по 20 февраля.

Напомним, сборная России также назвала первую тройку игроков.

Михаил Рыбак
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Теги

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