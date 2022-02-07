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Латвийская лига подтвердила трансфер экс-вратаря «Донбасса», которого «отстранила» ФХУ

Ворис продолжит карьеру в «Мого»
Хоккей Хоккей в Европе
15:49
Латвийская лига подтвердила трансфер экс-вратаря «Донбасса», которого «отстранила» ФХУ
Фото: ХК Донбасс

Бывший голкипер «Донбасса» Янис Ворис официально перешел в «Мого».

Латвийская хоккейная лига на своем официальном сайте подтвердила трансфер голкипера в стан лидера турнирной таблицы чемпионата Латвии.

Отметим, что переход осуществить оказалось непросто – ФХУ ставила палки в колеса, мешая игроку продолжить карьеру у себя на родине.

Олег Шумейко-младший
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