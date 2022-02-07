Хет-трик Сигарева помог «Донбассу» в результативном матче обыграть «Альтаир»
Латвийская лига подтвердила трансфер экс-вратаря «Донбасса», которого «отстранила» ФХУ
Ворис продолжит карьеру в «Мого»
15:49
Фото: ХК Донбасс
Бывший голкипер «Донбасса» Янис Ворис официально перешел в «Мого».
Латвийская хоккейная лига на своем официальном сайте подтвердила трансфер голкипера в стан лидера турнирной таблицы чемпионата Латвии.
Отметим, что переход осуществить оказалось непросто – ФХУ ставила палки в колеса, мешая игроку продолжить карьеру у себя на родине.