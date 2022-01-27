«Краматорск» в серии буллитов вырвал победу у «Мариуполя»
Ледовая арена в Краматорске – будущее украинского хоккея
Что можно построить, если любить свое дело
20:45
Привет, друзья. Сегодня покажем вам новую Ледовую Арену в Краматорске.
Ледовая арена «Краматорск» была запроектирована в 2016 г., строительство начато весной 2017 г. за средства областного бюджета Донецкой ОГА и местного бюджета города Краматорск.
5 марта 2021 г. арена торжественно распахнула свои двери для всех желающих.
Размер хоккейного поля 30х60 м, количество сидячих мест на трибунах – 386, стоимость строительства составила 107 миллионов гривен.
Назначением ЛА «Краматорск» является предоставление возможности для тренировок юных хоккеистов и фигуристов, проведение матчей чемпионата Украины по хоккею, предоставление услуг массового скольжения жителям г. Краматорск, Донецкой области и всей Украины.
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