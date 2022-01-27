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Ледовая арена в Краматорске – будущее украинского хоккея

Что можно построить, если любить свое дело
Хоккей Хоккейная Суперлига
20:45
Ледовая арена в Краматорске – будущее украинского хоккея

Привет, друзья. Сегодня покажем вам новую Ледовую Арену в Краматорске.

Ледовая арена «Краматорск» была запроектирована в 2016 г., строительство начато весной 2017 г. за средства областного бюджета Донецкой ОГА и местного бюджета города Краматорск.

5 марта 2021 г. арена торжественно распахнула свои двери для всех желающих.

Размер хоккейного поля 30х60 м, количество сидячих мест на трибунах – 386, стоимость строительства составила 107 миллионов гривен.

Назначением ЛА «Краматорск» является предоставление возможности для тренировок юных хоккеистов и фигуристов, проведение матчей чемпионата Украины по хоккею, предоставление услуг массового скольжения жителям г. Краматорск, Донецкой области и всей Украины.

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