Гретцки уверен, что Овечкин побьет его бомбардирский рекорд в НХЛ
Легенда болгарского хоккея о матчах с молодым Овечкиным: «Было понятно, что звезда растет»
Йотов отметил, что ранее считал Илью Ковальчука перспективнее Овечкина
Александр Овечкин
Лучший бомбардир в истории сборной Болгарии Алексей Йотов высказался об игре со звездным форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.
«Он младше меня на пять лет и на слуху был всегда. Пару раз я против Овечкина играл в каких-то предсезонных матчах, он был самым молодым на площадке, но уже тогда выделялся. Физически был очень крепким, по-спортивному наглым и авторитет в команде у него был уже в 16. Было понятно, что звезда растет.
Как и по Ковальчуку было понятно, что будет большим игроком. Он в высшей лиге за «Спартак» в одиночку матчи решал.
Мне казалось, что Ковальчук пойдет дальше. Хотя он постарше был и сравнивать непросто, в юности даже один год разницы в возрасте существенен».
Напомним, ранее самый легендарный игрок в истории НХЛ заявил, что Овечкин побьет его рекорд результативности.
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