Легенда болгарского хоккея о матчах с молодым Овечкиным: «Было понятно, что звезда растет»

Александр Овечкин

Лучший бомбардир в истории сборной Болгарии Алексей Йотов высказался об игре со звездным форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.



Как и по Ковальчуку было понятно, что будет большим игроком. Он в высшей лиге за «Спартак» в одиночку матчи решал.

Мне казалось, что Ковальчук пойдет дальше. Хотя он постарше был и сравнивать непросто, в юности даже один год разницы в возрасте существенен».