Серена Уильямс: «Печально наблюдать за тем, что происходит на Украине»
Легенда НХЛ Ягр перенес встречу на гигантскую арену, чтобы собрать деньги для помощи украинцам
Последнюю встречу регулярного чемпионата «Кладно» проведет на «O2 Arena» в Праге
08 марта 07:47
Фото: nhl.com
Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр сообщил, что его «Кладно» последний матч регулярного чемпионата проведет в поддержку украинских беженцев.
Ягр заявил, что встреча со «Спартой» пройдет на пражской «O2 Arena» чтобы собрать средства для украинцев, которые из-за нападения россии оказались в Чехии. Вместимость Дворца спорта – 18 тысяч, стоимость билетов варьируется от 100 до 280 чешских крон (от 128 до 354 гривен):
Я очень рад подтвердить, что все удалось организовать в такой короткий срок. Теперь наше единственное желание – продать билеты на «O2 Arena». Покупайте билет и помогите украинским семьям в Чехии.
Напомним, что IIHF отстранила россию и беларусь от всех соревнований.
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