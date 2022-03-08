Легенда НХЛ Ягр перенес встречу на гигантскую арену, чтобы собрать деньги для помощи украинцам

Последнюю встречу регулярного чемпионата «Кладно» проведет на «O2 Arena» в Праге

Фото: nhl.com

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр сообщил, что его «Кладно» последний матч регулярного чемпионата проведет в поддержку украинских беженцев.



Ягр заявил, что встреча со «Спартой» пройдет на пражской «O2 Arena» чтобы собрать средства для украинцев, которые из-за нападения россии оказались в Чехии. Вместимость Дворца спорта – 18 тысяч, стоимость билетов варьируется от 100 до 280 чешских крон (от 128 до 354 гривен):

Я очень рад подтвердить, что все удалось организовать в такой короткий срок. Теперь наше единственное желание – продать билеты на «O2 Arena». Покупайте билет и помогите украинским семьям в Чехии.

Напомним, что IIHF отстранила россию и беларусь от всех соревнований.