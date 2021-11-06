Легендарный хоккеист покончил с собой в 37 лет. Его сын повесился – через два дня после смерти нападающего команды

Ужасные дни «Братиславы»

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Душан Пашек-младший и Борис Садецки / Фото - коллаж

«С глубокой скорбью в сердцах и сожалением мы объявляем о смерти нашего игрока Бориса Садецки. Выражаем наши соболезнования семье и друзьям хоккеиста. Клуб не будет раскрывать дополнительную информацию до консультации с родными Бориса. Мы просим всех уважать частную жизнь семьи Садецки».

3 ноября вице-президент словацкого клуба «Братислава Кэпиталз» Душан Пашек-младший был вынужден выступить с подобным заявлением. Несколько дней назад в одном из матчей чемпионата Австрии нападающий его команды потерял сознание. Форварда оперативно доставили в реанимацию, но спасти не смогли. Борис Садецки ушел из жизни в возрасте 24 лет…

Через два дня Душан Пашек-младший был найден повесившимся. Покончил с собой, как и его именитый отец.

Черные дни в истории клуба из столицы Словакии.

Садецки родился в городе Тренчин и, как и, был воспитанником местной «Дуклы». Он дорос до уровня молодежной сборной страны, с которой выступал на двух чемпионатах мира.

А в сезоне-2017/18 был основным игроком братиславского «Слована» в КХЛ. Именно в этот год он сумел вписать свое имя в историю. В течение той регулярной кампании нападающий набрал 4 (2+2) очка.

Но его гол в ворота «Локомотива» вышел изумительным. Он принял шайбу на левом фланге, изящно обыграл защитника, обманным движением уложил голкипера на лед и поразил открывшийся верхний угол ворот.

Эта красота была признана лучшим голом сезона в КХЛ.

Но нападающий вернулся домой, в «Дуклу», а после трех сезонов там поехал играть за «Братиславу» в чемпионате Австрии, где также выступают команды из Италии, Словении и Чехии.

К сожалению, этот сезон Садецки так и не доиграл до конца.

29 октября «Кэпиталз» принимали у себя «Дорнбирн Булльдогс», одного из главных конкурентов за попадание в плей-офф. Однако этот матч пришлось прервать в первом периоде.

На тот момент «Братислава» вела 1:0, но неожиданно Садецки без сознания упал на лед. Медики пытались привести его в чувство, оказывали ему экстренную помощь. Хоккеиста срочно доставили в реанимацию, где врачи несколько дней боролись за его жизнь.

Но спасти нападающего не удалось. Он сумел 3 ноября. За день до этого «Братислава» без своего форварда играла против «Филлаха» и уступила 0:5. Как же бездушно заставлять хоккеистов играть, когда их партнер лежит в реанимации и борется за свою жизнь...

И вскоре клубу пришлось пережить еще один удар. Их вице-президент Душан Пашек-младший на следующий день после смерти нападающего пропал без вести. А 5 ноября его обнаружили повесившимся. Он, как и его легендарный отец, покончил жизнь самоубийством.

Пашек-старший – член Залы славы словацкого хоккея. В составе сборной Чехословакии он четырежды поднимался на пьедестал чемпионата мира, выиграв его в 1985 году, а также завоевал серебряные медали Олимпийских игр-1984 в Сараево.

По завершению карьеры он стал президентом «Слована» и Федерации хоккея Словакии. А в 1998 году застрелился в собственном офисе, оставив шесть предсмертных записок: жене, трем детям, Федерации и официальным лицам «Братиславы». Там он извинился за свое решение.

По одной из версий, причиной самоубийства стало провальное выступление сборной на Олимпийских играх в Нагано. На тот момент Пашеку-старшему было 37 лет.

Его сын решил свести счеты с жизнью в 36.

Ему было сложно достичь тех же высот, что и отцу, но Пашек-младший сумел трижды стать чемпионом страны, а затем из-за травмы был вынужден завершить карьеру. Попытался вернуться на лед, но признался – больше боролся со своим телом, нежели с соперниками. Поэтому Душан стал хоккейным функционером.

С 2020 году он начал занимать посты вице-президента и генерального директора «Братиславы Кэпиталз». На следующий год покончил с собой.

«Это огромная потеря для словацкого спорта и для всех, кто знал Душана. У него впереди была вся жизнь. Он строил большие планы, как помочь словацкому хоккею. Это был мой лучший друг, и его смерть глубоко поразила меня. Я также хочу выразить искренние соболезнования его ближайшим родственникам».

Это слова президента «Братиславы» Иво Юрковича.

Черные дни в истории клуба. 3 ноября ушел из жизни их нападающий, а 5 ноября на себя наложил руки вице-президент.