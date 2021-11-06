Легендарный хоккеист покончил с собой в 37 лет. Его сын повесился – через два дня после смерти нападающего команды

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 13
Хоккей (11 событий из 17) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Бостон Брюинс - Детройт Ред Уингс 5:1 Окончен
01:00 Флорида Пантерс - Вашингтон Кэпиталз 5:4 Окончен
01:00 Монреаль Канадиенс - Нью-Йорк Айлендерс 2:6 Окончен
01:00 Оттава Сенаторс - Вегас Голден Найтс 1:5 Окончен
01:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс 3:2 Окончен
01:00 Торонто Мейпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:1 Окончен
03:00 Калгари Флэймс - Даллас Старз 3:4 Окончен
04:00 Сиэтл Кракен - Баффало Сэйбрс 5:2 Окончен
04:30 Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз 3:5 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Донбасс - Сокол 6:4 Окончен
19:30 Мариуполь - Белый Барс 8:3 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (8 событий из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс 5:1 Окончен
03:30 Эдмонтон Ойлерс - Нью-Йорк Рейнджерс 6:5 Окончен
04:00 Анахайм Дакс - Аризона Койотис 3:1 Окончен
04:00 Ванкувер Кэнакс - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Кингс - Нью-Джерси Дэвилз 3:2 Окончен
20:00 Оттава Сенаторс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Днепр - Краматорск -:- Запланирован
17:00 Кременчуг - Рулав Одд -:- Запланирован
Хоккей (13 событий из 20) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Флорида Пантерс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
01:00 Баффало Сэйбрс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
01:00 Коламбус Блу Джекетс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
01:00 Монреаль Канадиенс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
01:00 Питтсбург Пингвинс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
01:00 Торонто Мейпл Лифс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Кэпиталз - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
01:00 Виннипег Джетс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
04:30 Сан-Хосе Шаркс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Донбасс - Белый Барс -:- Запланирован
15:00 Мариуполь - Сокол -:- Запланирован

Легендарный хоккеист покончил с собой в 37 лет. Его сын повесился – через два дня после смерти нападающего команды

Ужасные дни «Братиславы»
Хоккей Хоккей в Европе
10:02
Легендарный хоккеист покончил с собой в 37 лет. Его сын повесился – через два дня после смерти нападающего команды Тема дня
Душан Пашек-младший и Борис Садецки / Фото - коллаж

«С глубокой скорбью в сердцах и сожалением мы объявляем о смерти нашего игрока Бориса Садецки.

Выражаем наши соболезнования семье и друзьям хоккеиста. Клуб не будет раскрывать дополнительную информацию до консультации с родными Бориса. Мы просим всех уважать частную жизнь семьи Садецки».


3 ноября вице-президент словацкого клуба «Братислава Кэпиталз» Душан Пашек-младший был вынужден выступить с подобным заявлением. Несколько дней назад в одном из матчей чемпионата Австрии нападающий его команды потерял сознание. Форварда оперативно доставили в реанимацию, но спасти не смогли. Борис Садецки ушел из жизни в возрасте 24 лет…

Через два дня Душан Пашек-младший был найден повесившимся. Покончил с собой, как и его именитый отец.

Черные дни в истории клуба из столицы Словакии.

Садецки родился в городе Тренчин и, как и Мариан Габорик, Здено Хара, Мариан Госса и Павол Демитра, был воспитанником местной «Дуклы». Он дорос до уровня молодежной сборной страны, с которой выступал на двух чемпионатах мира.

А в сезоне-2017/18 был основным игроком братиславского «Слована» в КХЛ. Именно в этот год он сумел вписать свое имя в историю. В течение той регулярной кампании нападающий набрал 4 (2+2) очка.

Но его гол в ворота «Локомотива» вышел изумительным. Он принял шайбу на левом фланге, изящно обыграл защитника, обманным движением уложил голкипера на лед и поразил открывшийся верхний угол ворот.

Эта красота была признана лучшим голом сезона в КХЛ.

Но нападающий вернулся домой, в «Дуклу», а после трех сезонов там поехал играть за «Братиславу» в чемпионате Австрии, где также выступают команды из Италии, Словении и Чехии.

К сожалению, этот сезон Садецки так и не доиграл до конца.

29 октября «Кэпиталз» принимали у себя «Дорнбирн Булльдогс», одного из главных конкурентов за попадание в плей-офф. Однако этот матч пришлось прервать в первом периоде.

На тот момент «Братислава» вела 1:0, но неожиданно Садецки без сознания упал на лед. Медики пытались привести его в чувство, оказывали ему экстренную помощь. Хоккеиста срочно доставили в реанимацию, где врачи несколько дней боролись за его жизнь.

Но спасти нападающего не удалось. Он сумел 3 ноября. За день до этого «Братислава» без своего форварда играла против «Филлаха» и уступила 0:5. Как же бездушно заставлять хоккеистов играть, когда их партнер лежит в реанимации и борется за свою жизнь...

И вскоре клубу пришлось пережить еще один удар. Их вице-президент Душан Пашек-младший на следующий день после смерти нападающего пропал без вести. А 5 ноября его обнаружили повесившимся. Он, как и его легендарный отец, покончил жизнь самоубийством.

Пашек-старший – член Залы славы словацкого хоккея. В составе сборной Чехословакии он четырежды поднимался на пьедестал чемпионата мира, выиграв его в 1985 году, а также завоевал серебряные медали Олимпийских игр-1984 в Сараево.

По завершению карьеры он стал президентом «Слована» и Федерации хоккея Словакии. А в 1998 году застрелился в собственном офисе, оставив шесть предсмертных записок: жене, трем детям, Федерации и официальным лицам «Братиславы». Там он извинился за свое решение.

По одной из версий, причиной самоубийства стало провальное выступление сборной на Олимпийских играх в Нагано. На тот момент Пашеку-старшему было 37 лет.

Его сын решил свести счеты с жизнью в 36.

Ему было сложно достичь тех же высот, что и отцу, но Пашек-младший сумел трижды стать чемпионом страны, а затем из-за травмы был вынужден завершить карьеру. Попытался вернуться на лед, но признался – больше боролся со своим телом, нежели с соперниками. Поэтому Душан стал хоккейным функционером.

С 2020 году он начал занимать посты вице-президента и генерального директора «Братиславы Кэпиталз». На следующий год покончил с собой.

«Это огромная потеря для словацкого спорта и для всех, кто знал Душана. У него впереди была вся жизнь. Он строил большие планы, как помочь словацкому хоккею.

Это был мой лучший друг, и его смерть глубоко поразила меня. Я также хочу выразить искренние соболезнования его ближайшим родственникам».

Это слова президента «Братиславы» Иво Юрковича.

Черные дни в истории клуба. 3 ноября ушел из жизни их нападающий, а 5 ноября на себя наложил руки вице-президент.

Рейтинг:
(Голосов: 2)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Хоккей

Легендарный хоккеист покончил с собой в 37 лет. Его сын повесился – через два дня после смерти нападающего команды
Тема дня
Легендарный хоккеист покончил с собой в 37 лет. Его сын повесился – через два дня после смерти нападающего команды
Хоккей в Европе
10:02
Это что-то из другой галактики! Макдэвид забросил, возможно, лучшую шайбу сезона НХЛ
Это что-то из другой галактики! Макдэвид забросил, возможно, лучшую шайбу сезона НХЛ
НХЛ
08:24
УХЛ. «Днепр» — «Краматорск». Видео трансляция
УХЛ. «Днепр» — «Краматорск». Видео трансляция
УХЛ
08:16
«Эдмонтон» отыгрался с 1:4 и победил «Рейнджерс» в овертайме, «Анахайм» продлил серию поражений «Аризоны» до 11 матчей
«Эдмонтон» отыгрался с 1:4 и победил «Рейнджерс» в овертайме, «Анахайм» продлил серию поражений «Аризоны» до 11 матчей
НХЛ
07:44
«Авангард» в гостях переиграл «Салават Юлаев», «Динамо» в Москве неожиданно проиграло «Амуру»
«Авангард» в гостях переиграл «Салават Юлаев», «Динамо» в Москве неожиданно проиграло «Амуру»
КХЛ
5 ноября 22:15
«Белый Барс» продемонстрировал характер, но не смог справиться с «Мариуполем»
«Белый Барс» продемонстрировал характер, но не смог справиться с «Мариуполем»
УХЛ
5 ноября 21:50
«Донбасс» обыграл «Сокол» и прервал 13-матчевую победную серию киевлян
«Донбасс» обыграл «Сокол» и прервал 13-матчевую победную серию киевлян
УХЛ
5 ноября 20:45
УХЛ. «Мариуполь» — «Сокол». Видео трансляция
УХЛ. «Мариуполь» — «Сокол». Видео трансляция
УХЛ
5 ноября 20:17
УХЛ. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
УХЛ. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
УХЛ
5 ноября 20:11
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 11:59
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
4
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 17:08
6
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Бокс Профессиональный бокс
2 ноября 22:34
1
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Днепр» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Краматорск». Видео трансляция
14:00
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
14:30
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Ворскла». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Ворскла». Онлайн трансляция
17:00
УХЛ. «Кременчуг» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» — «Рулав Одд». Видео трансляция
17:00
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
19:00
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
19:00
Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Аталанта». Онлайн трансляция
21:45
Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи. Онлайн трансляция
WEB
Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи. Онлайн трансляция
7 ноября 06:00
Сауль Альварес – Калеб Плант. Онлайн трансляция
WEB
Сауль Альварес – Калеб Плант. Онлайн трансляция
7 ноября 07:00
Камару Усман – Колби Ковингтон. Онлайн трансляция
WEB
Камару Усман – Колби Ковингтон. Онлайн трансляция
7 ноября 07:00
УХЛ. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
7 ноября 13:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
7 ноября 13:55
УХЛ. «Мариуполь» — «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Мариуполь» — «Сокол». Видео трансляция
7 ноября 15:20
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
7 ноября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
7 ноября 23:45