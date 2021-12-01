Лемье получил дисквалификацию и солидный штраф за укус Ткачука

Хоккеисту «Кингз» придется пропустить пять матчей





Фото: ESPN

Форвард «Лос-Анджелеса» Брендан Лемье получил отстранение на 5 матчей за укус капитана «Оттавы» Брэди Ткачука в матче регулярного чемпионата.



Также хоккеиста оштрафуют на $38,75 тысяч, которые перечислят в фонд экстренной помощи игрокам.

28 ноября в матче «Кингз» и «Сенаторз» между 25-летним канадцем и Ткачуком началась драка, в ходе которой Брендан укусил соперника за руку.





Напомним, что в том матче «Лос-Анджелес» обыграли «Оттаву».