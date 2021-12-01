«Оттава» в матче с пятью шайбами обыграла «Даллас»
Лемье получил дисквалификацию и солидный штраф за укус Ткачука
Хоккеисту «Кингз» придется пропустить пять матчей
Фото: ESPN
Форвард «Лос-Анджелеса» Брендан Лемье получил отстранение на 5 матчей за укус капитана «Оттавы» Брэди Ткачука в матче регулярного чемпионата.
Также хоккеиста оштрафуют на $38,75 тысяч, которые перечислят в фонд экстренной помощи игрокам.
28 ноября в матче «Кингз» и «Сенаторз» между 25-летним канадцем и Ткачуком началась драка, в ходе которой Брендан укусил соперника за руку.
Напомним, что в том матче «Лос-Анджелес» обыграли «Оттаву».
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