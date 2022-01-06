Лесников: «Сейчас наша команда переживает период формирования, постоянной ротации состава»

Никита Лесников / Фото: Суперлига

Нападающий «Белого Барса» Никита Лесников в интервью пресс-службе Суперлиги рассказал о поражении в овертайме от «Мариуполя», обновлении состава и настрое команды на следующий матч.



До игры, после праздников, у нас не получилось провести полноценную тренировку. Только в день игры утром покатались 45 минут. Все ребята хотели начать этот год с чистого листа и положительных эмоций – сплотились и показали, что мы можем забирать очки у любой команды в чемпионате.

Мы пропустили в начале периода. Команда соперника добавила в движении, череда ошибок в своей зоне, как результат – гол в наши ворота. Но мы быстро перестроились и доиграли период как следует.

Сейчас наша команда переживает период формирования, постоянной ротации состава. Новые игроки ознакамливаются с требованиями тренерского штаба, поэтому будем работать над тактикой и взаимодействием».