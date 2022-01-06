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02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймс -:- Запланирован
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04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован

Лесников: «Сейчас наша команда переживает период формирования, постоянной ротации состава»

Форвард отметил, что в «Белом Барсе» новые игроки, которые только знакомятся с тактикой команды
Хоккей Хоккейная Суперлига
14:54
Лесников: «Сейчас наша команда переживает период формирования, постоянной ротации состава»
Никита Лесников / Фото: Суперлига

Нападающий «Белого Барса» Никита Лесников в интервью пресс-службе Суперлиги рассказал о поражении в овертайме от «Мариуполя», обновлении состава и настрое команды на следующий матч.

«Для начала, хочу всех поздравить с наступившим 2022 Новым Годом!

До игры, после праздников, у нас не получилось провести полноценную тренировку. Только в день игры утром покатались 45 минут. Все ребята хотели начать этот год с чистого листа и положительных эмоций – сплотились и показали, что мы можем забирать очки у любой команды в чемпионате.

Мы пропустили в начале периода. Команда соперника добавила в движении, череда ошибок в своей зоне, как результат – гол в наши ворота. Но мы быстро перестроились и доиграли период как следует.

Сейчас наша команда переживает период формирования, постоянной ротации состава. Новые игроки ознакамливаются с требованиями тренерского штаба, поэтому будем работать над тактикой и взаимодействием».

О новичках Илье Сенине, Евгение Говорушко, Егоре Семенове и Михаиле Шистерове.

«Егор Семенов еще не присоединился к нам, а остальные ребята хорошо влились – общительные, быстро адаптируются».

О следующем матче с «Краматорском».

«Восстановимся, потренируемся, проведём работу над ошибками и в бой. На каждую игру настрой боевой, независимо от предыдущего матча».

Видео трансляция матча регулярного чемпионата Суперлиги «Белый Барс» – «Краматорск».

Карен Агабекян
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ХК Мариуполь Белый Барс

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