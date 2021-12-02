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02:00 Филадельфия Флайерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Флорида Пантерс - Вашингтон Кэпиталз 5:4 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Сан-Хосе Шаркс 2:5 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Аризона Койотис 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Коламбус Блу Джекетс 6:0 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Каролина Харрикейнс 4:1 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Анахайм Дакс 4:5 Окончен
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02:30 Оттава Сенаторс - Ванкувер Кэнакс 2:6 Окончен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Колорадо Эвеланш 8:3 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Вегас Голден Найтс 6:5 Окончен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Питтсбург Пингвинс 5:2 Окончен
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02:00 Флорида Пантерс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Калгари Флэймс -:- Запланирован

Лидер КХЛ «Металлург» переиграл «Торпедо», «Куньлунь» прервал 3-матчевую серию поражений

ЦСКА в овертайме обыграл «Локомотив»
Хоккей КХЛ
21:08
Лидер КХЛ «Металлург» переиграл «Торпедо», «Куньлунь» прервал 3-матчевую серию поражений
Фото: metallurg.ru

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» – «Сибирь» 1:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Шайбы:
0:1 Чайковски (Шенфельд, Шаров), 34:02
0:2 Шенфельд (Пьянов), 36:32

1:2 Феоктистов (Глотов, Мищенко), 41:45

Вратари:: Хелльберг – Красоткин 

ЦСКА – «Локомотив» 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайба:

1:0 Григоренко (Нестеров, Слепышев), 63:16 

Вратари:: Федотов – Паскуале

«Куньлунь» – «Нефтехимик» 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Шайбы:
1:0 Спроул (Фу, Сян), 27:36
1:1 Кнот (Митякин), 31:29
2:1 Вонг (Спроул, Фу), 31:40, ГБ

Вратари:: О Брайен – Судницин 

«Торпедо» – «Металлург Мг» 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Шайбы:
1:0 Агостино (Жафяров, Пайгин), 37:18
1:1 Коростелёв (Карпов), 38:42

1:2 Кошелев (Чибисов, Хульстрем), 48:26

1:3 Кошелев (Чибисов, Минулин), 57:28

Вратари:: Кочетков – Кошечкин

«Автомобилист» – «Спартак» 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шайбы:
1:0 Жукенов (Шумаков, Да Коста), 20:55
2:0 Белоусов, 30:21
2:1 Кугрышев (Хохлачев), 36:41

3:1 Спунер (Принс), 59:29б ПВ

Вратари:: Шикин – Красиков

«Трактор» – «Амур» 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Шайбы:
0:1 Николишин (Файзуллин, Горшков), 03:42, ГБ
0:2 Любимов (Томашек, Ленц), 16:15, ГБ

Вратари:: Гарипов – Бартошак

«Барыс» – «Динамо» Москва 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)

Шайбы:
0:1 Ведин (Сергеев, Шипачёв), 00:19
0:2 Войнов (Шипачёв), 03:47
0:3 Линдберг (Рашевский, О Делл), 07:27
1:3 Куник (Юрчо, Диц), 37:25, ГБ

1:4 Шипачев (Белов), 40:38

2:4 Волк (Михайлис), 48:13

Вратари:: Ортио (Бояркин) – Бочаров

Олег Шумейко-младший
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