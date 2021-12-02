Лидер КХЛ «Металлург» переиграл «Торпедо», «Куньлунь» прервал 3-матчевую серию поражений
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» – «Сибирь» 1:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Шайбы:
0:1 Чайковски (Шенфельд, Шаров), 34:02
0:2 Шенфельд (Пьянов), 36:32
1:2 Феоктистов (Глотов, Мищенко), 41:45
Вратари:: Хелльберг – Красоткин
ЦСКА – «Локомотив» 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайба:
1:0 Григоренко (Нестеров, Слепышев), 63:16
Вратари:: Федотов – Паскуале
«Куньлунь» – «Нефтехимик» 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Шайбы:
1:0 Спроул (Фу, Сян), 27:36
1:1 Кнот (Митякин), 31:29
2:1 Вонг (Спроул, Фу), 31:40, ГБ
Вратари:: О Брайен – Судницин
«Торпедо» – «Металлург Мг» 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Шайбы:
1:0 Агостино (Жафяров, Пайгин), 37:18
1:1 Коростелёв (Карпов), 38:42
1:2 Кошелев (Чибисов, Хульстрем), 48:26
1:3 Кошелев (Чибисов, Минулин), 57:28
Вратари:: Кочетков – Кошечкин
«Автомобилист» – «Спартак» 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Жукенов (Шумаков, Да Коста), 20:55
2:0 Белоусов, 30:21
2:1 Кугрышев (Хохлачев), 36:41
3:1 Спунер (Принс), 59:29б ПВ
Вратари:: Шикин – Красиков
«Трактор» – «Амур» 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Шайбы:
0:1 Николишин (Файзуллин, Горшков), 03:42, ГБ
0:2 Любимов (Томашек, Ленц), 16:15, ГБ
Вратари:: Гарипов – Бартошак
«Барыс» – «Динамо» Москва 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)
Шайбы:
0:1 Ведин (Сергеев, Шипачёв), 00:19
0:2 Войнов (Шипачёв), 03:47
0:3 Линдберг (Рашевский, О Делл), 07:27
1:3 Куник (Юрчо, Диц), 37:25, ГБ
1:4 Шипачев (Белов), 40:38
2:4 Волк (Михайлис), 48:13
Вратари:: Ортио (Бояркин) – Бочаров
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