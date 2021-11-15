Лучшие голы и сэйвы группы Лиги чемпионов, в которой играл «Донбасс»
Лига чемпионов. «Адлер Мангейм» – «Фрелунда». Видео трансляция
Смотрите первый матч 1/8 финала в прямом эфире на XSPORT+
Фото - facebook.com/dieadlermannheim
Во вторник, 16 ноября, в первом матче 1/8 финала хоккейной Лиги чемпионов немецкий «Адлер Мангейм» примет шведскую «Фрелунду».
Начало встречи – в 20:30. Прямую трансляцию матча «Адлер Мангейм» – «Фрелунда» можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале XSPORT+, а также в плеере в этой новости. Комментатор – Александр Сукманский.
Комментарии 0