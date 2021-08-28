Лига чемпионов. Победа действующего чемпиона «Фрелунды», 8 шайб в матче «Рёгле» и «Цуга»
Лига чемпионов. Камбэк «Лександа», разгромная победа «Таппары»
В группах A, E и F прошли первые матчи еврокубка
10:21
«Лександ» – «Слован» / Фото: CHL
Состоялись первые встречи Лиги чемпионов сезона-2021/22 в группах A, E и F.
Лига чемпионов-2021/22
Группа A
«Векше Лейкерс» – «Спарта» 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
«ТПС» – «Фиштаун Пингвинз» 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Группа E
«Айсберен Берлин» – «Таппара» 1:6 (0:0, 0:5, 1:1)
«Лугано» – «Шеллефтео» 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Группа F
«Лександ» – «Слован» 5:3 (0:2, 2:1, 3:0)
«Фрибур-Готтерон» – «Оцеларжи» 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)
Напомним, что трансляции матчей Лиги чемпионов проходят на телеканале XSPORT, а также портале XSPORT.ua.