Соперник «Донбасса» по Лиге чемпионов выиграл предсезонный турнир
Лига чемпионов. «Клагенфурт» — «Руан». Видео трансляция
Смотрим матч соперников «Донбасса» по группе G на канале XSPORT+
2 сентября 16:44
«Клагенфурт» новый сезон Лиги чемпионов начнет дома / Фото - kac.at
В пятницу, 3 сентября, австрийский «Клагенфурт» примет французский «Руан» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Матч можно будет посмотреть на телеканале XSPORT+, а также в плеере в этой новости, начиная с 21:15.
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