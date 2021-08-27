«Донбасс» представил новую форму для дебютного сезона в Лиге чемпионов
Лига чемпионов. Победа действующего чемпиона «Фрелунды», 8 шайб в матче «Рёгле» и «Цуга»
Состоялись дебютные матчи сезона-2021/22 еврокубка
08:50
«Млада-Болеслав» – «Фрелунда» / Фото: CHL
Состоялись первые матчи розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2021/22 в группах B, C и D.
Лига чемпионов-2021/22
Группа B
«Млада-Болеслав» – «Фрелунда» 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)
«Цюрих Лайонс» – «ХИФК» 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
Группа C
«Лукко» – «Лозанна» 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
«Кардифф Девилз» – «Адлер Мангейм» 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
Группа D
«Сённерйюск» – «Мюнхен» 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
«Рёгле» – «Цуг» 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
Напомним, что трансляции матчей Лиги чемпионов проходят на телеканале XSPORT, а также портале XSPORT.ua.
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