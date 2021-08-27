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17:00 Млада Болеслав - ХИФК -:- Запланирован
18:45 Сендерйюске - Цуг -:- Запланирован
19:00 Лукко Раума - Адлер Мангейм -:- Запланирован
20:05 Регле - Ред Булл Мюнхен -:- Запланирован
21:00 Кардифф - Лозанна -:- Запланирован
21:05 Цюрих - Фрелунда -:- Запланирован

Лига чемпионов. Победа действующего чемпиона «Фрелунды», 8 шайб в матче «Рёгле» и «Цуга»

Состоялись дебютные матчи сезона-2021/22 еврокубка
Хоккей Лига чемпионов
08:50
Лига чемпионов. Победа действующего чемпиона «Фрелунды», 8 шайб в матче «Рёгле» и «Цуга»
«Млада-Болеслав» – «Фрелунда» / Фото: CHL

Состоялись первые матчи розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2021/22 в группах B, C и D.

Лига чемпионов-2021/22

Группа B

«Млада-Болеслав» – «Фрелунда» 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)

«Цюрих Лайонс» – «ХИФК» 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Группа C

«Лукко» – «Лозанна» 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

«Кардифф Девилз» – «Адлер Мангейм» 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Группа D

«Сённерйюск» – «Мюнхен» 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

«Рёгле» – «Цуг» 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Напомним, что трансляции матчей Лиги чемпионов проходят на телеканале XSPORT, а также портале XSPORT.ua.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Фрелунда Ред Булл Мюнхен Цуг

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