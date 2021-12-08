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02:00 Торонто Мейпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
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«Локомотив» минимально обыграл «Авангард», «Трактор» проиграл СКА

ЦСКА уступил «Торпедо», «Йокерит» обыграл «Северсталь»
Хоккей КХЛ
8 декабря 22:45
«Локомотив» минимально обыграл «Авангард», «Трактор» проиграл СКА
Фото: КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» – СКА – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

0:1 Бурдасов (Седов, Кузьменко) 32

0:2 Моисеев (Воробьев) 39

0:3 Марченко (Комаров) 45

1:3 Абрамов (Карпухин, Кравцов) 53

1:4 Бурдасов (Кузьменко, Гусев) 59

Вратари: Вилл 22/26 – Юханссон 26/27.

«Металлург» Мг – «Куньлунь» – 6:4 (1:0, 1:2, 4:2)

1:0 Голдобин (Майе, Хультстрем) 15

2:0 Коростелев (Маклюков) 28

2:1 Йип (Вонг, Фу) 30

2:2 Пу 34

3:2 Карпов (Голдобин, Хультстрем) 47

3:3 Рич 49

4:3 Майе (Голдобин, Хабаров) 50

5:3 Коробкин (Акользин, Неколенко) 51

6:3 Карпов (Зернов) 58

6:4 Локхарт (Фу, Осипов) 60

Вратари: Олкинуора 29/33 – О'Брайен 35/41.

«Северсталь» – «Йокерит» – 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)

0:1 Хольм (Коссила, Бьорнинен) 15

0:2 Йенсен (О'Нил, Хольм) 19

1:2 Вовченко (Тихонов, Пилипенко) 25

1:3 О'Нил (Коссила, Йенсен) 50

2:3 Гераськин (Морозов, Хохлов) 59

3:3 Пилипенко (Хохлов, Вовченко) 60

3:4 Хольм (Коссила, Пакаринен) 64

Вратари: Подъяпольский 28/32 – Ювонен 19/22.

«Нефтехимик» – «Сибирь» – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

0:1 Шор 17

0:2 Шаров (Голубев, Мерфи) 57

0:3 Пьянов 59

«Динамо» Минск – «Витязь» – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

0:1 Ойямяки (Аалтонен, Воронков) 24

1:1 Стремвалль (Усов, Бек) 33

1:2 Смолин (Воронков, Кемиляйнен) 36

1:3 Рассказов (Володин, Воронков) 38

1:4 Рассказов (Старков, Воронков) 53

«Локомотив» – «Авангард» – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

0:1 Найт (Грицюк, Покка) 2

1:1 Алексеев (Каюмов) 4

2:1 Ильенко (Аверин) 5

2:2 Толчинский (Сошников, Найт) 30

3:2 Анисимов (Каюмов) 60

ЦСКА – «Торпедо» – 2:5 (0:3, 2:1, 0:1) 

0:1 Агостино (Миле, Пайгин) 2

0:2 Тянулин (Гривик) 9

0:3 Жафяров (Агостино) 18

1:3 Каменев (Окулов, Плотников) 30

2:3 Слепышев (Григоренко, Карнаухов) 37

2:4 Миле (Жафяров, Кочетков) 38

2:5 Агостино (Марин, Жафяров) 50

«Динамо» Москва – «Адмирал» – 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0)

0:1 Индрашис (Шулак, Ушенин) 51

1:1 О'Делл (Линдберг) 58

«Динамо» Рига – «Амур» – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

0:1 – 19 Галузин (Томашек, Любимов) 

0:2 – 54 Бутузов (Николишин, Аляев) 

1:2 – 59 Карьялайнен (Червены)

Рене Тер Велде
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