«Локомотив» минимально обыграл «Авангард», «Трактор» проиграл СКА
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» – СКА – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
0:1 Бурдасов (Седов, Кузьменко) 32
0:2 Моисеев (Воробьев) 39
0:3 Марченко (Комаров) 45
1:3 Абрамов (Карпухин, Кравцов) 53
1:4 Бурдасов (Кузьменко, Гусев) 59
Вратари: Вилл 22/26 – Юханссон 26/27.
«Металлург» Мг – «Куньлунь» – 6:4 (1:0, 1:2, 4:2)
1:0 Голдобин (Майе, Хультстрем) 15
2:0 Коростелев (Маклюков) 28
2:1 Йип (Вонг, Фу) 30
2:2 Пу 34
3:2 Карпов (Голдобин, Хультстрем) 47
3:3 Рич 49
4:3 Майе (Голдобин, Хабаров) 50
5:3 Коробкин (Акользин, Неколенко) 51
6:3 Карпов (Зернов) 58
6:4 Локхарт (Фу, Осипов) 60
Вратари: Олкинуора 29/33 – О'Брайен 35/41.
«Северсталь» – «Йокерит» – 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)
0:1 Хольм (Коссила, Бьорнинен) 15
0:2 Йенсен (О'Нил, Хольм) 19
1:2 Вовченко (Тихонов, Пилипенко) 25
1:3 О'Нил (Коссила, Йенсен) 50
2:3 Гераськин (Морозов, Хохлов) 59
3:3 Пилипенко (Хохлов, Вовченко) 60
3:4 Хольм (Коссила, Пакаринен) 64Вратари: Подъяпольский 28/32 – Ювонен 19/22.
«Нефтехимик» – «Сибирь» – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
0:1 Шор 17
0:2 Шаров (Голубев, Мерфи) 57
0:3 Пьянов 59
«Динамо» Минск – «Витязь» – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
0:1 Ойямяки (Аалтонен, Воронков) 24
1:1 Стремвалль (Усов, Бек) 33
1:2 Смолин (Воронков, Кемиляйнен) 36
1:3 Рассказов (Володин, Воронков) 38
1:4 Рассказов (Старков, Воронков) 53
«Локомотив» – «Авангард» – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
0:1 Найт (Грицюк, Покка) 2
1:1 Алексеев (Каюмов) 4
2:1 Ильенко (Аверин) 5
2:2 Толчинский (Сошников, Найт) 30
3:2 Анисимов (Каюмов) 60
ЦСКА – «Торпедо» – 2:5 (0:3, 2:1, 0:1)
0:1 Агостино (Миле, Пайгин) 2
0:2 Тянулин (Гривик) 9
0:3 Жафяров (Агостино) 18
1:3 Каменев (Окулов, Плотников) 30
2:3 Слепышев (Григоренко, Карнаухов) 37
2:4 Миле (Жафяров, Кочетков) 38
2:5 Агостино (Марин, Жафяров) 50
«Динамо» Москва – «Адмирал» – 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0)
0:1 Индрашис (Шулак, Ушенин) 51
1:1 О'Делл (Линдберг) 58
«Динамо» Рига – «Амур» – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
0:1 – 19 Галузин (Томашек, Любимов)
0:2 – 54 Бутузов (Николишин, Аляев)
1:2 – 59 Карьялайнен (Червены)
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