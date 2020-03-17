ЦСКА удвоил преимущество над «Спартаком» в серии плей-офф, «Салават Юлаев» сравнял счет с «Трактором»
«Локомотив» повел в серии с ЦСКА
«Ак Барс» выиграл первый матч с «Салаватом»
Фото: twitter.com/hclokomotiv
КХЛ. Плей-офф. Четвертьфиналы.
«Ак Барс» – «Салават Юлаев» 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) Счет в серии: 1:0
Шайбы:
1:0 Кормье (Яруллин, Песонен), 10:26, ГБ
2:0 Глухов (Яруллин, Лукоянов), 23:09
2:1 Картаев (Солодухин, Лисовец), 23:35
3:1 Воронков (Педан), 26:05, ГМ
4:1 Доус (Да Коста, Педан), 29:11
Вратари: Билялов – Метсола, Тарасов
ЦСКА – «Локомотив» 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Счет в серии: 0:1
Шайбы:
0:1 Коршков (Ткачёв, Петерссон), 49:31
0:2 Беляев, 59:29, ПВ
Вратари: Юханссон – Паскуале