«Локомотив» в овертайме обыграл ЦСКА, московское «Динамо» в серии буллитов выиграл у СКА

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняНХЛ обещает поехать на Олимпиаду в Пекин, но шансы уменьшаются с каждым днем. В этом виноваты сами китайцы
матч-центр : Хоккей
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 12
Завтра 6
Хоккей (8 событий из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинс 2:4 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 Окончен
02:30 Нью-Джерси Дэвилз - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Флорида Пантерс 1:3 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Детройт Ред Уингс 7:3 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Виннипег Джетс 4:3 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Филадельфия Флайерс 3:4 Окончен
20:00 Оттава Сенаторс - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:0 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (12 событий из 23) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Мариуполь - СК Сокол 6:3 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Вашингтон Кэпиталз 2:3 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Анахайм Дакс 1:0 Окончен
02:00 Сент-Луис Блюз - Монреаль Канадиенс 4:1 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Чикаго Блэкхокс 5:4 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз 4:2 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Филадельфия Флайерс 3:5 Окончен
05:00 Калгари Флэймс - Бостон Брюинс 2:4 Окончен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Каролина Харрикейнс 1:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Коламбус Блу Джекетс 4:5 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Миннесота Уайлд 2:1 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Даллас Старз 2:1 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Донбасс - Альтаир -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:00 Сент-Луис Блюз - Анахайм Дакс -:- Запланирован
03:00 Колорадо Эвеланш - Флорида Пантерс -:- Запланирован
04:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован

«Локомотив» в овертайме обыграл ЦСКА, московское «Динамо» в серии буллитов выиграл у СКА

«Ак Барс» дома уступил «Салават Юлаеву», «Магнитка» выиграла у «Авангарда»

Хоккей КХЛ
22:37
«Локомотив» в овертайме обыграл ЦСКА, московское «Динамо» в серии буллитов выиграл у СКА
Фото: КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» Рига – «Торпедо» 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Шайбы:

1:0 Скворцов, 14:28

1:1 Чехович (Агостино, Миле), 28:48, ГБ

1:2 Хривик (Демидов, Кочетков), 38:58, ГБ

1:3 Жафяров (Леннстрём, Миле), 43:09, ГБ

Вратари: Гудачек – Кочетков

 

«Ак Барс» – «Салават Юлаев» 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Шайбы:

0:1 Маннинен (Тихонов), 09:59, ГБ

1:1 Воронков (Линдхольм), 17:54

1:2 Хартикайнен (Ларсен, Гранлунд), 31:33, ГБ

1:3 Кулёмин (Кадейкин, Хафизуллин), 34:45

2:3 Петров (Кэмпфер, Кагарлицкий), 39:53, ГБ

2:4 Маннинен (Коледов), 59:49, ГМ, ПВ

Вратари: Билялов – Метсола

 

«Динамо» Мн – «Йокерит» 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)

Шайбы:

1:0 Бек (Усов, Мосалёв), 22:19

2:0 Стрёмвалль (Бек, Кемпе), 27:59, ГБ

2:1 Йенсен (Коссила, Савинайнен), 29:59, ГБ

2:2 Турунен (Фриман, Норман), 43:52

3:2 Стрёмвалль (Граовац, Бек), 45:19, ГБ

4:2 Стрёмвалль (Бенгтссон, Усов), 48:20, ГБ

4:3 Иконен (Йенсен, Кивистё), 57:49

5:3 Горбунов, 59:49, ПВ

Вратари: Рыбар – Линдбек

 

«Локомотив» – ЦСКА 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы:

0:1 Сведберг (Нордстрём), 25:04

1:1 Коршков (Полунин, Баранцев), 29:38, ГБ

1:2 Нестеров (Нордстрём, Андронов), 54:57

2:2 Марченко (Иванов, Буше), 55:23

3:2 Буше (Алексеев, Марченко), 64:22

Вратари: Паскуале – Федотов

 

СКА – «Динамо» Мск 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы:

1:0 Галимов (Тимкин, Солянников), 24:58

1:1 Рашевский (Линдберг), 46:31

1:2 Рашевский, 65:00, ПБ

Вратари: Юханссон – Бочаров

 

ХК «Сочи» – «Северсталь» 5:4 (0:2, 2:2, 3:0)

Шайбы:

0:1 Морозов, 12:38

0:2 Морозов (Пилипенко, Тимашов), 17:45, ГБ

0:3 Думбадзе (Гераськин, Тихонов), 22:05

0:4 Думбадзе, 27:07

1:4 Мищенко (Дыбленко, Глотов), 28:38, ГБ

2:4 Гараев (Петьков, Мищенко), 36:42

3:4 Мищенко (Дыбленко), 52:57, ГБ

4:4 Мищенко (Дыбленко), 54:54

5:4 Глотов (Бакош, Петьков), 58:36

Вратари: Третьяк (Хелльберг, 22:05) – Подъяпольский

 

«Спартак» – «Автомобилист» 5:2 (4:2, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Лехтеря (Широков, Хохлачёв), 04:30, ГБ

1:1 Спунер (Мэйсек), 06:43

2:1 Дроздов (Петтерссон, Виртанен), 06:57

3:1 Солодухин (Хафизов, Авцин), 07:58

3:2 Кормье (Романцев, Бочаров), 08:18

4:2 Хеед (Цыплаков), 14:07

5:2 Дроздов, 59:59, ПВ

Вратари: Сковронский – Шикин (Галкин, 07:58)

 

«Металлург» Мг – «Авангард» 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Шайбы:

1:0 Кошелев (Карри, Хультстрём), 13:33

2:0 Чибисов (Минулин), 23:56

3:0 Кошелев (Чибисов, Карри), 26:47

3:1 Емелин (Толчинский, Семёнов), 47:00

3:2 Прохоркин (Береглазов, Якупов), 55:20

Вратари: Олкинуора – Грубец

 

«Сибирь» – «Куньлунь» 3:2 (1:0, 1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Сетдиков (Мерфи, Коротков), 10:49

2:0 Коротков, 25:57

2:1 Фу (Локхарт, Спроул), 51:41

2:2 Вон (Локхарт, Спроул), 59:59

3:2 Сетдиков, 63:06

Вратари: Красоткин – Хань.

 

«Адмирал» – «Амур» 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Шайбы:

1:0 Гареев (Макаренко) – 09:14

1:1 Николишин (Файзуллин, Терещенко) – 17:17 ГБ

2:1 Калетник (Шулак, Мозик) – 22:15

Вратари: Серебряков – Аликин.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ЦСКА Москва СКА (хоккей) Куньлунь Ред Стар Локомотив

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Спартак» обыграл в гостях «Магнитку», ЦСКА в овертайме дожал московское «Динамо»
«Спартак» обыграл в гостях «Магнитку», ЦСКА в овертайме дожал московское «Динамо»
Хоккей КХЛ
6 декабря 22:35
Шкурин признался, что вместо Украины мог оказаться в Польше
Шкурин признался, что вместо Украины мог оказаться в Польше
Футбол Украинская Премьер-лига
27 ноября 12:40
«Автомобилист» уверенно обыграл «Адмирал», «Авангард» проиграл «Сибири»
«Автомобилист» уверенно обыграл «Адмирал», «Авангард» проиграл «Сибири»
Хоккей КХЛ
26 ноября 22:50
«Йокерит» на выезде разгромил «Спартак», «Северсталь» победила «Витязь»
«Йокерит» на выезде разгромил «Спартак», «Северсталь» победила «Витязь»
Хоккей КХЛ
22 ноября 21:40
ЦСКА по буллитам обыграл «Северсталь», «Куньлунь» отыгрался с 0:4, но уступил «Амуру»
ЦСКА по буллитам обыграл «Северсталь», «Куньлунь» отыгрался с 0:4, но уступил «Амуру»
Хоккей КХЛ
15 ноября 21:59
«Авангард» разгромил «Куньлунь»
«Авангард» разгромил «Куньлунь»
Хоккей КХЛ
13 ноября 21:05

Новости: Хоккей

«Локомотив» в овертайме обыграл ЦСКА, московское «Динамо» в серии буллитов выиграл у СКА
«Локомотив» в овертайме обыграл ЦСКА, московское «Динамо» в серии буллитов выиграл у СКА
КХЛ
22:37
«Мариуполь» обыграл СК «Сокол» в дебютном матче в истории киевлян
«Мариуполь» обыграл СК «Сокол» в дебютном матче в истории киевлян
Хоккейная Суперлига
20:49
Варламов: «ФХУ скрывает от клубов Суперлиги приезд президента IIHF в Украину»
Варламов: «ФХУ скрывает от клубов Суперлиги приезд президента IIHF в Украину»
Хоккейная Суперлига
19:10
Украина U20 стартовала с победы над Эстонией на чемпионате мира в Дивизионе IB
Украина U20 стартовала с победы над Эстонией на чемпионате мира в Дивизионе IB
Сборная Украины
18:42
Источник: в Украину прибыл глава IIHF
Источник: в Украину прибыл глава IIHF
Хоккей в мире
17:59
НХЛ обещает поехать на Олимпиаду в Пекин, но шансы уменьшаются с каждым днем. В этом виноваты сами китайцы
Тема дня
НХЛ обещает поехать на Олимпиаду в Пекин, но шансы уменьшаются с каждым днем. В этом виноваты сами китайцы
Пекин-2022
15:05
Дебют новичка! Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
Дебют новичка! Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
14:52
Известны заявки «Сокола» и «Мариуполя» на сезон Суперлиги
Известны заявки «Сокола» и «Мариуполя» на сезон Суперлиги
Хоккейная Суперлига
11:56
«Коламбус» в овертайме продлил серию поражений «Сиэтла», «Вашангтон» победил «Баффало» после серии буллитов
«Коламбус» в овертайме продлил серию поражений «Сиэтла», «Вашангтон» победил «Баффало» после серии буллитов
НХЛ
08:55
Все новости

Популярные новости

Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
8 декабря 19:21
2
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 11:21
83
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
9 декабря 22:29
5
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
19
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:37
4
Усик заработает еще денег. Его бой с Джошуа продал больше трансляций, чем поединок Энтони с Кличко
Усик заработает еще денег. Его бой с Джошуа продал больше трансляций, чем поединок Энтони с Кличко
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 19:45
1
Все новости