«Локомотив» в овертайме обыграл ЦСКА, московское «Динамо» в серии буллитов выиграл у СКА
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» Рига – «Торпедо» 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Шайбы:
1:0 Скворцов, 14:28
1:1 Чехович (Агостино, Миле), 28:48, ГБ
1:2 Хривик (Демидов, Кочетков), 38:58, ГБ
1:3 Жафяров (Леннстрём, Миле), 43:09, ГБ
Вратари: Гудачек – Кочетков
«Ак Барс» – «Салават Юлаев» 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Шайбы:
0:1 Маннинен (Тихонов), 09:59, ГБ
1:1 Воронков (Линдхольм), 17:54
1:2 Хартикайнен (Ларсен, Гранлунд), 31:33, ГБ
1:3 Кулёмин (Кадейкин, Хафизуллин), 34:45
2:3 Петров (Кэмпфер, Кагарлицкий), 39:53, ГБ
2:4 Маннинен (Коледов), 59:49, ГМ, ПВ
Вратари: Билялов – Метсола
«Динамо» Мн – «Йокерит» 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
Шайбы:
1:0 Бек (Усов, Мосалёв), 22:19
2:0 Стрёмвалль (Бек, Кемпе), 27:59, ГБ
2:1 Йенсен (Коссила, Савинайнен), 29:59, ГБ
2:2 Турунен (Фриман, Норман), 43:52
3:2 Стрёмвалль (Граовац, Бек), 45:19, ГБ
4:2 Стрёмвалль (Бенгтссон, Усов), 48:20, ГБ
4:3 Иконен (Йенсен, Кивистё), 57:49
5:3 Горбунов, 59:49, ПВ
Вратари: Рыбар – Линдбек
«Локомотив» – ЦСКА 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Шайбы:
0:1 Сведберг (Нордстрём), 25:04
1:1 Коршков (Полунин, Баранцев), 29:38, ГБ
1:2 Нестеров (Нордстрём, Андронов), 54:57
2:2 Марченко (Иванов, Буше), 55:23
3:2 Буше (Алексеев, Марченко), 64:22
Вратари: Паскуале – Федотов
СКА – «Динамо» Мск 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 Галимов (Тимкин, Солянников), 24:58
1:1 Рашевский (Линдберг), 46:31
1:2 Рашевский, 65:00, ПБ
Вратари: Юханссон – Бочаров
ХК «Сочи» – «Северсталь» 5:4 (0:2, 2:2, 3:0)
Шайбы:
0:1 Морозов, 12:38
0:2 Морозов (Пилипенко, Тимашов), 17:45, ГБ
0:3 Думбадзе (Гераськин, Тихонов), 22:05
0:4 Думбадзе, 27:07
1:4 Мищенко (Дыбленко, Глотов), 28:38, ГБ
2:4 Гараев (Петьков, Мищенко), 36:42
3:4 Мищенко (Дыбленко), 52:57, ГБ
4:4 Мищенко (Дыбленко), 54:54
5:4 Глотов (Бакош, Петьков), 58:36
Вратари: Третьяк (Хелльберг, 22:05) – Подъяпольский
«Спартак» – «Автомобилист» 5:2 (4:2, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Лехтеря (Широков, Хохлачёв), 04:30, ГБ
1:1 Спунер (Мэйсек), 06:43
2:1 Дроздов (Петтерссон, Виртанен), 06:57
3:1 Солодухин (Хафизов, Авцин), 07:58
3:2 Кормье (Романцев, Бочаров), 08:18
4:2 Хеед (Цыплаков), 14:07
5:2 Дроздов, 59:59, ПВ
Вратари: Сковронский – Шикин (Галкин, 07:58)
«Металлург» Мг – «Авангард» 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
Шайбы:
1:0 Кошелев (Карри, Хультстрём), 13:33
2:0 Чибисов (Минулин), 23:56
3:0 Кошелев (Чибисов, Карри), 26:47
3:1 Емелин (Толчинский, Семёнов), 47:00
3:2 Прохоркин (Береглазов, Якупов), 55:20
Вратари: Олкинуора – Грубец
«Сибирь» – «Куньлунь» 3:2 (1:0, 1:0, 1:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Сетдиков (Мерфи, Коротков), 10:49
2:0 Коротков, 25:57
2:1 Фу (Локхарт, Спроул), 51:41
2:2 Вон (Локхарт, Спроул), 59:59
3:2 Сетдиков, 63:06
Вратари: Красоткин – Хань.
«Адмирал» – «Амур» 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Шайбы:
1:0 Гареев (Макаренко) – 09:14
1:1 Николишин (Файзуллин, Терещенко) – 17:17 ГБ
2:1 Калетник (Шулак, Мозик) – 22:15
Вратари: Серебряков – Аликин.
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