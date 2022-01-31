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«Лос-Анджелес» одержал победу над «Питтсбургом», «Даллас» разгромил «Бостон»

«Айлендерс» уступил «Миннесоте», «Коламбус» обыграл «Монреаль»
Хоккей НХЛ
07:30
«Лос-Анджелес» одержал победу над «Питтсбургом», «Даллас» разгромил «Бостон»
Фото: Getty Images

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Сиэтл» – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

1:0 Зибанежад (Труба, Панарин) 12

2:0 Лафреньер (Джонс, Зибанежад) 25

2:1 Макканн (Юханссон, Эберле) 28

2:2 Гурде (Макканн, Джиордано) 59

3:2 Миллер (Зибанежад) 60

Вратари: Шестеркин 40/42 – Грубауэр 21/24.

«Питтсбург» – «Лос-Анджелес» – 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)

0:1 Иафалло (Копитар) 22

1:1 Кросби (Летанг, Малкин) 29

1:2 Мур (Моверар) 31

1:3 Даути (Кемпе, Копитар) 34

2:3 Раст (Летанг) 47

3:3 Раст (Генцел, Кросби) 51

3:4 Мур (Лизотт) 54

Вратари: Джерри 34/38 – Петерсен 23/26.

«Каролина» – «Сан-Хосе» – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

1:0 Трочек (Бир, Коул) 5

1:1 Балцерс (Мелош, Дален) 44

2:1 Свечников (Ахо, Пеши) 57

Вратари: Андерсен 27/28 – Раймер 27/29.

«Даллас» – «Бостон» – 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

1:0 Сегин 7

2:0 Радулов (Линделль) 16

3:0 Гленденинг (Робертсон, Хейсканен) 27

4:0 Бенн (Гурьянов, Сегин) 28

5:0 Хинтц (Клингберг) 45

5:1 Смит (Дебраск, Койл) 46

6:1 Сегин (Бенн, Гурьянов) 59

Вратари: Эттинджер 25/26 – Сваймен 12/14, Улльмарк 11/15.

«Монреаль» – «Коламбус» – 3:6 (1:4, 1:0, 1:2)

1:0 Сузуки (Лехконен, Тоффоли) 2

1:1 Лайне (Гавриков, Нюквист) 4

1:2 Рословик (Бэйрьютер) 9

1:3 Робинсон 11

1:4 Чинахов 14

2:4 Тоффоли (Сузуки, Лехконен) 40

3:4 Лехконен (Петри, Эванс) 47

3:5 Силлинджер (Пик) 50

3:6 Лайне (Нюквист, Силлинджер) 58

Вратари: Примо 26/28, Монтембо 4/7 – Корписало 32/35.

«Айлендерс» – «Миннесота» – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

0:1 Дьюхэйм (Дамба, Эрикссон Эк) 4

0:2 Эрикссон Эк (Болди, Капризов) 5

1:2 Нелсон (Пелек, Сало) 14

1:3 Болди (Фиала, Раск) 23

2:3 Джонстон 25

2:4 Капризов (Брудин, Дамба) 52

3:4 Вальстром (Добсон, Ли) 57

Вратари: Сорокин 17/21 – Кяхкенен 40/43.

«Колорадо» – «Баффало» – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

1:0 Ландескуг (Ничушкин, Рантанен) 8

1:1 Козенс (Скиннер) 23

2:1 Кадри (Ньюхук, Сайкура) 32

3:1 Рантанен (Жирар, Макар) 34

4:1 Ничушкин (О'Коннор) 59

Вратари: Кюмпер 30/31 – Токарски 32/35.

Рене Тер Велде
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