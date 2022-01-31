«Лос-Анджелес» одержал победу над «Питтсбургом», «Даллас» разгромил «Бостон»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» – «Сиэтл» – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
1:0 Зибанежад (Труба, Панарин) 12
2:0 Лафреньер (Джонс, Зибанежад) 25
2:1 Макканн (Юханссон, Эберле) 28
2:2 Гурде (Макканн, Джиордано) 59
3:2 Миллер (Зибанежад) 60
Вратари: Шестеркин 40/42 – Грубауэр 21/24.
«Питтсбург» – «Лос-Анджелес» – 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)
0:1 Иафалло (Копитар) 22
1:1 Кросби (Летанг, Малкин) 29
1:2 Мур (Моверар) 31
1:3 Даути (Кемпе, Копитар) 34
2:3 Раст (Летанг) 47
3:3 Раст (Генцел, Кросби) 51
3:4 Мур (Лизотт) 54
Вратари: Джерри 34/38 – Петерсен 23/26.
«Каролина» – «Сан-Хосе» – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
1:0 Трочек (Бир, Коул) 5
1:1 Балцерс (Мелош, Дален) 44
2:1 Свечников (Ахо, Пеши) 57
Вратари: Андерсен 27/28 – Раймер 27/29.
«Даллас» – «Бостон» – 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
1:0 Сегин 7
2:0 Радулов (Линделль) 16
3:0 Гленденинг (Робертсон, Хейсканен) 27
4:0 Бенн (Гурьянов, Сегин) 28
5:0 Хинтц (Клингберг) 45
5:1 Смит (Дебраск, Койл) 46
6:1 Сегин (Бенн, Гурьянов) 59
Вратари: Эттинджер 25/26 – Сваймен 12/14, Улльмарк 11/15.
«Монреаль» – «Коламбус» – 3:6 (1:4, 1:0, 1:2)
1:0 Сузуки (Лехконен, Тоффоли) 2
1:1 Лайне (Гавриков, Нюквист) 4
1:2 Рословик (Бэйрьютер) 9
1:3 Робинсон 11
1:4 Чинахов 14
2:4 Тоффоли (Сузуки, Лехконен) 40
3:4 Лехконен (Петри, Эванс) 47
3:5 Силлинджер (Пик) 50
3:6 Лайне (Нюквист, Силлинджер) 58
Вратари: Примо 26/28, Монтембо 4/7 – Корписало 32/35.
«Айлендерс» – «Миннесота» – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
0:1 Дьюхэйм (Дамба, Эрикссон Эк) 4
0:2 Эрикссон Эк (Болди, Капризов) 5
1:2 Нелсон (Пелек, Сало) 14
1:3 Болди (Фиала, Раск) 23
2:3 Джонстон 25
2:4 Капризов (Брудин, Дамба) 52
3:4 Вальстром (Добсон, Ли) 57
Вратари: Сорокин 17/21 – Кяхкенен 40/43.
«Колорадо» – «Баффало» – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
1:0 Ландескуг (Ничушкин, Рантанен) 8
1:1 Козенс (Скиннер) 23
2:1 Кадри (Ньюхук, Сайкура) 32
3:1 Рантанен (Жирар, Макар) 34
4:1 Ничушкин (О'Коннор) 59
Вратари: Кюмпер 30/31 – Токарски 32/35.
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