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«Лос-Анджелес» повів у серії з «Едмонтоном», «Торонто» розгромив «Тампу-Бей»

«Кароліна» впевнено виграла у «Бостона», «Сент-Луїс» не залишив шансів «Міннесоті»
Хоккей НХЛ
08:40
«Лос-Анджелес» повів у серії з «Едмонтоном», «Торонто» розгромив «Тампу-Бей»
Фото: Лос-Анджелес Кингс

Кубок Стенлі. 1/8 фіналу

«Едмонтон» – «Лос-Анджелес» 3:4 (1:2, 2:1, 0:1) Рахунок у серії: 0:1

Шайби:

0:1 Мур (Аяфалло, Дано) - 11:00

0:2 Аяфалло (Мур, Едлер) - 16:48

1:2 Макдевід (Нерс) - 19:17

2:2 Ямамото (Кіт, Бушар) - 22:39 ГБ

2:3 Лем'є (Кемпе) - 23:50

3:3 Драйзайтль (Макдевід, Ямамото) - 29:56 ГБ

3:4 Дурзі - 54:46

Воротарі: Коскінен – ​​Квік.

 

«Міннесота» – «Сент-Луїс» 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Рахунок у серії: 0:1

Шайби:

0:1 Перрон (О'Райлі, Коло) - 06:15 ГБ

0:2 О'Райлі (Фолк, Перрон) - 15:56

0:3 Перрон (Шен, Круг) - 36:30 ГБ

0:4 Перон (Коло, Саад) - 52:34

Воротарі: Флері – Хуссо.

 

«Торонто» – «Тампа-Бей» 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) Рахунок у серії: 1:0

Шайби:

1:0 Маззін (Каше, Міхєєв) - 18:19

2:0 Меттьюз (Марнер, Таварес) - 26:18 ГБ

3:0 Кампф (Марнер) - 29:27 ГМ

4:0 Марнер (Райлі, Меттьюз) - 36:39

5:0 Меттьюз (Каше, Райлі) - 48:16

Воротарі: Кемпбелл – Василевський.

 

«Кароліна» – «Бостон» 5:1 (0:0, 2:0, 3:1) Рахунок у серії: 1:0

Шайби:

1:0 Джарвіс (Славін, Коул) - 36:28

2:0 Нідеррайтер (Діанджело, Нечас) - 38:38

2:1 Холл (Хаула, Макевою) - 42:53

3:1 Теравайнен (Трочок) - 47:02

4:1 Трочок (Домі, Піші) - 56:59

5:1 Свічників (Ахо, Джарвіс) - 57:59

Воротарі: Раанта – Ульмарк


Карен Агабекян
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