«Лос-Анджелес» повів у серії з «Едмонтоном», «Торонто» розгромив «Тампу-Бей»
Кубок Стенлі. 1/8 фіналу
«Едмонтон» – «Лос-Анджелес» 3:4 (1:2, 2:1, 0:1) Рахунок у серії: 0:1
Шайби:
0:1 Мур (Аяфалло, Дано) - 11:00
0:2 Аяфалло (Мур, Едлер) - 16:48
1:2 Макдевід (Нерс) - 19:17
2:2 Ямамото (Кіт, Бушар) - 22:39 ГБ
2:3 Лем'є (Кемпе) - 23:50
3:3 Драйзайтль (Макдевід, Ямамото) - 29:56 ГБ
3:4 Дурзі - 54:46
Воротарі: Коскінен – Квік.
«Міннесота» – «Сент-Луїс» 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Рахунок у серії: 0:1
Шайби:
0:1 Перрон (О'Райлі, Коло) - 06:15 ГБ
0:2 О'Райлі (Фолк, Перрон) - 15:56
0:3 Перрон (Шен, Круг) - 36:30 ГБ
0:4 Перон (Коло, Саад) - 52:34
Воротарі: Флері – Хуссо.
«Торонто» – «Тампа-Бей» 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) Рахунок у серії: 1:0
Шайби:
1:0 Маззін (Каше, Міхєєв) - 18:19
2:0 Меттьюз (Марнер, Таварес) - 26:18 ГБ
3:0 Кампф (Марнер) - 29:27 ГМ
4:0 Марнер (Райлі, Меттьюз) - 36:39
5:0 Меттьюз (Каше, Райлі) - 48:16
Воротарі: Кемпбелл – Василевський.
«Кароліна» – «Бостон» 5:1 (0:0, 2:0, 3:1) Рахунок у серії: 1:0
Шайби:
1:0 Джарвіс (Славін, Коул) - 36:28
2:0 Нідеррайтер (Діанджело, Нечас) - 38:38
2:1 Холл (Хаула, Макевою) - 42:53
3:1 Теравайнен (Трочок) - 47:02
4:1 Трочок (Домі, Піші) - 56:59
5:1 Свічників (Ахо, Джарвіс) - 57:59
Воротарі: Раанта – Ульмарк
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