Лучше любого баннера. В поддержку соперника «Донбасса» в ХЛЧ появился уникальный перформанс

Соперники встретятся в Киеве уже 6 октября

Репортаж

«Клагенфурт» в группе G в ХЛЧ / Фото - kac.at

6 октября в киевском Дворце спорта донецкий «Донбасс» проведет важнейший матч пятого тура хоккейной Лиги чемпионов. Соперником украинской команды будет чемпион австрийской лиги «Клагенфурт», на данный момент лидирующий в квартете с 10 очками после четырех матчей.

В преддверии матча «Клагенфурт» на своих страницах в социальных сетях опубликовал интересный перформанс одного из своих фанатов. Болельщик из коммуны Шифлинг-ам-Зе на своем поле вырастил подсолнухи таким образом, что с высоты птичьего полета это образует аббревиатуру «Клагенфурта», а также напоминает логотип команды.

«Самое красивое поле подсолнухов, которое вы можете увидеть этой осенью», – гласит подпись фотографий.

Матч «Донбасс» – «Клагенфурт» состоится 6 октября. Начало – в 19:30. Телеканал и сайт XSPORT покажут игру в прямом эфире.

Напомним, перед стартом в хоккейной Лиге чемпионов болельщики «Клагенфурта» также написали специальную песню.