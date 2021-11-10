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Лучшие голы и сэйвы группы Лиги чемпионов, в которой играл «Донбасс»

Матчи плей-офф турнира со следующей недели смотрите на XSPORT и XSPORT+
Хоккей Лига чемпионов
14:07
Лучшие голы и сэйвы группы Лиги чемпионов, в которой играл «Донбасс»
Фото: ХК Донбасс

Официальный сайт  Лиги чемпионов в преддверии старта плей-офф турнира опубликовала видео с лучшими голами, а также сэйвами группы G.

В этом квартете выступал чемпион Украины – донецкий «Донбасс». Команда Павла Микульчика стала единственной командой, которая сумела обыграть фаворита группы «Клагенфурт», но в плей-офф все равно не вышла.

Лучшие голы:

Лучшие сейвы:

Недавно состоялась жеребьевка матчей 1/8-й финала, которые вы сможете смотреть со следующей недели на телеканалах XSPORT и XSPORT+.

Сергей Остапенко
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Клагенфурт (хоккей) Донбасс Руан (хоккей) Рунгстед (хоккей)

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