Лучший украинец в НХЛ празднует свое 43-летие. У Руслана Федотенко День рождения

У уроженца Киева в карьере две победы в Кубке Стэнли

Руслан Федотенко / Фото: ХК Донбасс

18 января свое 43-летние празднует двукратный победитель Кубка Стэнли, бывший игрок сборной Украины Руслан Федотенко.



Воспитанник школы киевского «Сокола» в 1997 году перебрался в США, где выступал в низших лигах. Свой первый матч в НХЛ украинец провел 24 октября 2000 года за «Филадельфию», а первую шайбу забросил в ноябре того же года.

В июне 2004 года украинца обменяли в «Тампу-Бэй», а через два года двумя заброшенными шайбами принес «Лайтнинг» победу в финале Кубка Стэнли с «Калгари».

В сезоне 2008/2009 гг.Федотенко в составе «Питтсбурга» выиграл свой второй Кубок Стэнли.

В июле 2013 года Федотенко перешел в донецкий «Донбасс», с которым дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Карьеру хоккеист завершил в 2016 году, играя за «Айову Уайлд».