Лукашенко – о неудачах белорусских спортсменов: «Работать надо всем! На завод, метлу им»

Досталось и женам хоккеистов и футболистов

Александр Лукашенко / фото - RBC

Белорусский политик Александр Лукашенко высказался в адрес спортсменов, которые не радуют результатами в последнее время. Досталось также женам футболистов и хоккеистов. Слова Лукашенко приводит телеграм-канал Пул-Первого.

«У нас получилось так: эти там кривляются на футбольных и хоккейных площадках, а жены у них красавицы… В айфонах сидят и против государства воюют. Работать надо всем! И жен туда надо. На «Белкалий», метлу им».

Сборная Беларуси проиграла Польше в олимпийской квалификации по хоккею. А также ни один белорусский клуб из 4-х не прошел в 3-й раунд квалификации Лиги конференций.

«Заря» ранее узнала своих соперников в Лиге конференций.