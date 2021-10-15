Лялька: «Надеюсь, что в следующем сезоне «Донбасс» сыграет в Лиге чемпионов и мы пройдем в плей-офф»
Форвард «Донбасса» Виталий Лялька рассказал, благодаря чему удалось победить «Клагенфурт» (2:1) в последнем матче Лиги чемпионов:
Хорошо играли, первый период провели неплохо, могли лучше сыграть, но главное – это была победа, несмотря на то, что мы уже досрочно закончили борьбу за плей-офф. Все рады победе, думаю, что мы порадовали такой долгожданной победой наших болельщиков. Мы слышали, что «Донбассу» аплодировали не только наши болельщики, которые приехали на игру, но и местные болельщики – это дорого стоит и очень приятно.
Все понимали, что это последний мачт в сезоне и хотели приложить максимум усилий, возможно с трудом входили в игру, где-то кто-то перегорел, молодым ребятам доверили сыграть в этом матче, поэтому долго вкатывались, но опять же, хорошо, что мы выиграли и на позитивной ноте закончили такой важный для нас турнир.
После выхода на лед Вориса стояла задача помочь ему как можно быстрее войти в игру. Нужно отдать должное нашему вратарю, который начинал матч – он получил серьезную травму. Но это нас закалило, сплотило и мы все знали, что нужно поддержать Вориса и первые минуты играть на оборону. В принципе, отработали нормально, конечно, не без ошибок.
Несмотря ни на что, нам эта победа нужна была больше, чем «Клагенфурту». Желание в первую очередь победило.
Вспоминая матчи, которые мы провели в Киеве – те эмоции болельщиков дорогого стоят. Обидно уступать в одну шайбу дома. Но хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку, за то, даже после поражений они говорили, что мы боролись до конца и верили в нас.
Я надеюсь, что «Донбассу» в следующем сезоне снова предстоит шанс сыграть в Лиге чемпионов и показать, что мы можем сыграть лучше, пройти в плей-офф. Поэтому наша задача перед болельщиками на следующий сезон остается открытой.
Лучший игрок матча? Эту награду можно дать каждому в нашей пятерке – все сделали свою работу. Это очень приятная награда, но ее достоин каждый из нашей пятерки.
14 украинских игроков дебютировали в Лиге чемпионов в составе «Донбасса».
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