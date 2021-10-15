Лялька: «Надеюсь, что в следующем сезоне «Донбасс» сыграет в Лиге чемпионов и мы пройдем в плей-офф»

Виталий Лялька / Фото: hcdonbass.com

Форвард «Донбасса» Виталий Лялька рассказал, благодаря чему удалось победить «Клагенфурт» (2:1) в последнем матче Лиги чемпионов:



Все понимали, что это последний мачт в сезоне и хотели приложить максимум усилий, возможно с трудом входили в игру, где-то кто-то перегорел, молодым ребятам доверили сыграть в этом матче, поэтому долго вкатывались, но опять же, хорошо, что мы выиграли и на позитивной ноте закончили такой важный для нас турнир.

После выхода на лед Вориса стояла задача помочь ему как можно быстрее войти в игру. Нужно отдать должное нашему вратарю, который начинал матч – он получил серьезную травму. Но это нас закалило, сплотило и мы все знали, что нужно поддержать Вориса и первые минуты играть на оборону. В принципе, отработали нормально, конечно, не без ошибок.

Несмотря ни на что, нам эта победа нужна была больше, чем «Клагенфурту». Желание в первую очередь победило.

Вспоминая матчи, которые мы провели в Киеве – те эмоции болельщиков дорогого стоят. Обидно уступать в одну шайбу дома. Но хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку, за то, даже после поражений они говорили, что мы боролись до конца и верили в нас.

Я надеюсь, что «Донбассу» в следующем сезоне снова предстоит шанс сыграть в Лиге чемпионов и показать, что мы можем сыграть лучше, пройти в плей-офф. Поэтому наша задача перед болельщиками на следующий сезон остается открытой.

Лучший игрок матча? Эту награду можно дать каждому в нашей пятерке – все сделали свою работу. Это очень приятная награда, но ее достоин каждый из нашей пятерки.