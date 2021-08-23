Лялька: «Настраивались только на три победы»

Виталий Лялька / Фото: hcdonbass.com

Ассистент капитана «Донбасса» Виталий Лялька поделился впечатлениями от победы на Мемориале Павла Забойника, а рассказал также подготовке к предстоящему дебюту в Лиге чемпионов:



Во время всех матчей очень здорово сыграли в обороне, все ребята пластались, выбивали шайбу, играли в тело, ловили броски на себя, играли, как одно целое. У нас был акцент на игру в обороне, мы справились с этим и добились хорошего результата.

Нет предела совершенству – всегда нужно продолжать работать. Уверен, что тренеры укажут нам на недостатки и мы сможем двигаться дальше и работать по максимуму. Это тренерам виднее, с моей стороны – все ребята отлично справились с работой.

Матч со «Зволеном» получился самым непростым – очень сильный соперник. Поэтому было интересно, но в то же время сложно. Все хотели вернуться домой, порадовать своих болельщиков и готовиться уже к следующему турниру.

Приятно начать сезон с победы, которая добавит уверенность всей команде и повлияет на результат дальнейших соревнований.

Я считаю, что сейчас мы работаем на 50 процентов своих кондиций и с каждым днем фон усталости нас будет отпускать и мы будем набирать свою форму. Тренерский штаб четко составил план предсезонной подготовки, что именно к матчам Лиги чемпионов мы подошли в оптимальной форме.