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Лялька: «Пора показывать хороший хоккей и радовать своих болельщиков»

Нападающий хоккейного клуба «Донбасс» - о предстоящем Мемориале Павла Забойника
Хоккей УХЛ
17:35
Лялька: «Пора показывать хороший хоккей и радовать своих болельщиков»
Виталий Лялька / фото - hcdonbass.com

На этой неделе с четверга по субботу донецкий «Донбасс» выступит на престижном международном турнире Мемориал Павла Забойника.

Команду Павла Микульчика ожидает насыщенный игровой график – три матча за три дня. Соперниками «красно-бело-черных» станут молодежная сборная Словакии U-20, а также два словацких клуба – «Банска Быстрица» и собственно хозяева турнира из «Зволена».

Перед отправлением в Словакию нападающий хоккейного клуба «Донбасс» Виталий Лялька рассказал о готовности команды к первой проверке перед стартом сезона, оценил уровень будущих соперников и обратился к болельщикам.

Основная команда хоккейного клуба «Донбасс» отправилась в Словакию

Рене Тер Велде
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