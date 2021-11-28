Сборная Украины минимально уступила Венгрии на Euro Hockey Challenge
Лялька продолжит карьеру за рубежом
Форвард стал новичком «Прешова»
28 ноября 15:48
Фото: hcdonbass.com
Экс-форвард «Донбасса» Виталий Лялька определился с местом продолжением карьеры.
Нападающий продолжит карьеру в чемпионате Словакии в «Прешове». Новая команда украинца в сильнейшем национальном дивизионе располагается на шестой строчке с восемью победами (одна в овертайме) и десятью поражениями.
Последними матчами Ляльки были игры в составе сборной Украины на Euro Hockey Challenge, где украинцы минимально уступили национальным командам Италии и Венгрии.