Лялька продолжит карьеру за рубежом

Форвард стал новичком «Прешова»

Фото: hcdonbass.com

Экс-форвард «Донбасса» Виталий Лялька определился с местом продолжением карьеры.



Нападающий продолжит карьеру в чемпионате Словакии в «Прешове». Новая команда украинца в сильнейшем национальном дивизионе располагается на шестой строчке с восемью победами (одна в овертайме) и десятью поражениями.

Последними матчами Ляльки были игры в составе сборной Украины на Euro Hockey Challenge, где украинцы минимально уступили национальным командам Италии и Венгрии.