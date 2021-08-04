В тренерский штаб «Донбасса» вошел иностранный специалист
Лялька: «Следующий сезон будет самым интересным за все время»
Форвард «Донбасса» поделился ожиданиями от возвращения на лед
Виталий Лялька / фото - ХК "Донбасс"
Нападающий «Донбасса» Виталий Лялька поделился ожиданиями от следующего сезона УХЛ. Подопечные Павла Микульчика прошли медицинское обследование и уже приступили к тренировкам на «земле».
О поддержании формы.
«Старался заниматься в среднем темпе, чтобы не забыть, что такое бег. Ко льду начали готовиться за месяц – в Киеве с ребятами арендовали лед, нас там вышло порядка 10 человек. Работали с двумя тренерами, подготовка получилась хорошей – со льдом у нас все было в порядке. Тренер скинул нам тесты, которые мы должны были пройти как раз на этих сборах, и я старался поддерживать форму, чтобы пройти эти тесты и быть в хорошей форме».
О предсезонных сборах.
«Интенсивно, весело. Хорошая погода радует, иногда не радует, но здорово, что у нас дружный коллектив - никто не ноет, не скулит, что все плохо, у всех позитивный настрой, все хотят идти вперед, прийти к своей лучшей форме. Вся команда думает о предстоящих турнирах, все хотят выйти из группового раунда Хоккейной лиги чемпионов – тут никаких вопросов не бывает».
О составе на следующий сезон.
«Оценивает пусть тренерский штаб. Мне главное, чтобы в коллективе ребята все хорошие были. Так и получилось – новенькие все отличные ребята, позитивные, пришли с настроем на работу, понимают куда приехали и понимают какие задачи стоят перед ними. Все хорошо».
О личных целях.
«Личные цели у меня всегда максимальные. Но не хочу загадывать, не люблю это делать, люблю, когда по факту. Лучше на следующем интервью расскажу, как у меня это получилось».
Переезд в Краматорск.
«Мы всегда радовали наших болельщиков в Дружковке, много фанатов, представителей фан-клубов с легкостью могли попасть на хоккей, сейчас немного труднее это будет. Но хорошо, что Краматорск дал нам возможность тут базироваться. Никаких сложностей тут нет – мы ничего не потеряли».
Ожидание от сезона.
«Этот сезон будет очень насыщенным и интересным. С уверенностью могу сказать, что он будет самым интересным за все время. Это точно».
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Свою подготовку к следующему сезону начал также «Мариуполь».
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