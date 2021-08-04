Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Лялька: «Следующий сезон будет самым интересным за все время»

Форвард «Донбасса» поделился ожиданиями от возвращения на лед
Хоккей УХЛ
4 августа 15:52
Лялька: «Следующий сезон будет самым интересным за все время»
Виталий Лялька / фото - ХК "Донбасс"

Нападающий «Донбасса» Виталий Лялька поделился ожиданиями от следующего сезона УХЛ. Подопечные Павла Микульчика прошли медицинское обследование и уже приступили к тренировкам на «земле».

О поддержании формы.

«Старался заниматься в среднем темпе, чтобы не забыть, что такое бег. Ко льду начали готовиться за месяц – в Киеве с ребятами арендовали лед, нас там вышло порядка 10 человек. Работали с двумя тренерами, подготовка получилась хорошей – со льдом у нас все было в порядке. Тренер скинул нам тесты, которые мы должны были пройти как раз на этих сборах, и я старался поддерживать форму, чтобы пройти эти тесты и быть в хорошей форме». 

О предсезонных сборах.

  «Интенсивно, весело. Хорошая погода радует, иногда не радует, но здорово, что у нас дружный коллектив - никто не ноет, не скулит, что все плохо, у всех позитивный настрой, все хотят идти вперед, прийти к своей лучшей форме. Вся команда думает о предстоящих турнирах, все хотят выйти из группового раунда Хоккейной лиги чемпионов – тут никаких вопросов не бывает». 

О составе на следующий сезон.

  «Оценивает пусть тренерский штаб. Мне главное, чтобы в коллективе ребята все хорошие были. Так и получилось – новенькие все отличные ребята, позитивные, пришли с настроем на работу, понимают куда приехали и понимают какие задачи стоят перед ними. Все хорошо». 

О личных целях.

«Личные цели у меня всегда максимальные. Но не хочу загадывать, не люблю это делать, люблю, когда по факту. Лучше на следующем интервью расскажу, как у меня это получилось». 

Переезд в Краматорск.

  «Мы всегда радовали наших болельщиков в Дружковке, много фанатов, представителей фан-клубов с легкостью могли попасть на хоккей, сейчас немного труднее это будет. Но хорошо, что Краматорск дал нам возможность тут базироваться. Никаких сложностей тут нет – мы ничего не потеряли». 

Ожидание от сезона.

  «Этот сезон будет очень насыщенным и интересным. С уверенностью могу сказать, что он будет самым интересным за все время. Это точно». 

Следите за всеми переходами украинского хоккея на XSPORT.

Свою подготовку к следующему сезону начал также «Мариуполь».

Источник: hcdonbass.com Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Донбасс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

В тренерский штаб «Донбасса» вошел иностранный специалист
В тренерский штаб «Донбасса» вошел иностранный специалист
Хоккей УХЛ
3 августа 20:23
Чемпионат Украинской хоккейной лиги сезона-2021/22 стартует 17-го сентября
Чемпионат Украинской хоккейной лиги сезона-2021/22 стартует 17-го сентября
Хоккей УХЛ
3 августа 13:20
Врач «Донбасса»: «Функционально все хоккеисты «Донбасса» готовы, противопоказаний нет»
Врач «Донбасса»: «Функционально все хоккеисты «Донбасса» готовы, противопоказаний нет»
Хоккей УХЛ
1 августа 16:50
Микульчик: «Донбасс» ставит самые высокие цели, поэтому будем уверенно идти вперед и их добиваться»
Микульчик: «Донбасс» ставит самые высокие цели, поэтому будем уверенно идти вперед и их добиваться»
Хоккей УХЛ
1 августа 15:02
«Донбасс» подписал защитника с опытом игры в ВХЛ и КХЛ
«Донбасс» подписал защитника с опытом игры в ВХЛ и КХЛ
Хоккей УХЛ
31 июля 18:09
«Донбасс» приступил к тренировкам
«Донбасс» приступил к тренировкам
Хоккей УХЛ
30 июля 15:03

Новости: Хоккей

«Белый Барс» начал предсезонную подготовку
«Белый Барс» начал предсезонную подготовку
УХЛ
09:05
Лялька: «Следующий сезон будет самым интересным за все время»
Лялька: «Следующий сезон будет самым интересным за все время»
УХЛ
4 августа 15:52
Тренировка с Романом Благим. Новичок «Мариуполя» показал секреты подготовки профессионального хоккеиста
Эксклюзив
Тренировка с Романом Благим. Новичок «Мариуполя» показал секреты подготовки профессионального хоккеиста
УХЛ
3 августа 20:36
В тренерский штаб «Донбасса» вошел иностранный специалист
В тренерский штаб «Донбасса» вошел иностранный специалист
УХЛ
3 августа 20:23
«Мариуполь» начал подготовку к сезону
«Мариуполь» начал подготовку к сезону
УХЛ
3 августа 17:37
«Краматорск» начал подготовку к сезону-2021/22
«Краматорск» начал подготовку к сезону-2021/22
УХЛ
3 августа 13:48
Чемпионат Украинской хоккейной лиги сезона-2021/22 стартует 17-го сентября
Чемпионат Украинской хоккейной лиги сезона-2021/22 стартует 17-го сентября
УХЛ
3 августа 13:20
«Кременчуг» начал подготовку к сезону-2021/22
«Кременчуг» начал подготовку к сезону-2021/22
УХЛ
2 августа 20:56
Чолач: «Скауты «Вегаса» приходили на матчи УХЛ следить за мной»
Чолач: «Скауты «Вегаса» приходили на матчи УХЛ следить за мной»
Хоккей в мире
2 августа 14:27
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
19
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
4
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 22:41
2
Все новости