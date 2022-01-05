«Магнитка» из-за протестов с более чем часовой задержкой вылетела из Казахстана

Игроки «Металлурга» долго просидели в самолете на взлетной полосе в ожидании вылета

Магнитогорский «Металлург» после матча с «Барысом» (2:3) с более чам часовой задержкой вылетел из аэропорта в Нур-Султане, где проходят массовые протесты. Об этом сообщил Телеграм-канал Хоккей без зрителей.



Отметим, что матч «Маталлурга» и «Барысом» прошел без зрителей из-за введенного в Нур-Султане режима чрезвычайного положения.

Напомним, «Металлург» проиграл «Барысу», из-за чего потерял шансы возглавить турнирную таблицу Восточной конференции.