Макдэвид в третий раз выиграл «Арт Росс Трофи»

Коннор стал девятым хоккеистов, выигравший награду три и более раз





Коннор Макдэвид / Фото: Action Network Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в третий раз стал лучшим бомбардиром завершившегося регулярного чемпионата НХЛ, выиграв «Арт Росс Трофи».

Нынешний сезон канадец завершил со 105 (33+72) очками в 56 матчах. Макдэвид уже выигрывал «Арт Росс Трофи» в сезонах-2016/17 и 2017/18 гг. Отметим, что Макдэвид является 9-м хоккеистом в истории НХЛ, выигравший «Арт Росс Трофи» не менее трех раз. Рекордсмен по количеству наград – легендарный Уэйн Гретцки (10 раз). Напомним, ранееМакдэвид побил 25-летний рекорд Лемье по количеству ассистов в регулярном чемпионате.

Карен Агабекян