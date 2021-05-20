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Макдэвид в третий раз выиграл «Арт Росс Трофи»

Коннор стал девятым хоккеистов, выигравший награду три и более раз

Хоккей НХЛ
20 мая 09:57
Макдэвид в третий раз выиграл «Арт Росс Трофи»
Коннор Макдэвид / Фото: Action Network

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в третий раз стал лучшим бомбардиром завершившегося регулярного чемпионата НХЛ, выиграв «Арт Росс Трофи».

Нынешний сезон канадец завершил со 105 (33+72) очками в 56 матчах.

Макдэвид уже выигрывал «Арт Росс Трофи» в сезонах-2016/17 и 2017/18 гг.

Отметим, что Макдэвид является 9-м хоккеистом в истории НХЛ, выигравший «Арт Росс Трофи» не менее трех раз. Рекордсмен по количеству наград – легендарный Уэйн Гретцки (10 раз).

Напомним, ранееМакдэвид побил 25-летний рекорд Лемье по количеству ассистов в регулярном чемпионате.

Карен Агабекян
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Коннор Макдэвид Эдмонтон Ойлерс

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